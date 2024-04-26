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26 апреля 2024 года 10:07
Нам невыгодно, чтобы человек переходил в банкротство - первый зампред Сбербанка
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Артем Геодакян/ТАСС
26 апреля. FINMARKET.RU - Банкам невыгодно, чтобы человек уходил в просрочку или переходил в банкротство, заявил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин в интервью "Коммерсанту". По его словам, гораздо лучше, если заемщик пройдет через нормальный процесс реструктуризации - по договоренности с кредиторами либо через вводимую арбитражным судом процедуру. Как сказал Ведяхин, кредитору надо понимать, когда у заемщика возникает проблема, "здесь очень важно, чтобы клиенты своевременно обращались в банк". А если у человека "много других кредиторов, то мы предлагаем комплексное урегулирование - наша новая практика, мы разработали ее в 2022 году". И у Сбера уже 11 банков-партнеров, отметил первый зампред. По его словам, если у человека несколько ссуд в разных банках, то нужно договориться со всеми банками и согласовать друг с другом параметры урегулирования для клиента, "тогда каждый кредитор будет получать понемножку, но стабильно". "Если и это не получается, тогда уже идет арбитражная история с планом реструктуризации. Она более сложная, более обязывающая и более дорогая. Ну и потом идет банкротство, если уж совсем ничего не получилось", - резюмировал Ведяхин. Говоря о судебной процедуре, он сообщил, что с участием Сбербанка за 4 года (2020-2023) судами было утверждено 1150 планов реструктуризации, всего по России - 1681, то есть доля банка в общем объеме таких процедур почти 70%. Как сказал первый зампред Сбера, процедура сама по себе полезная, но есть необходимость ее улучшать, в первую очередь по срокам. И Сбербанк будет предлагать такие изменения в закон, "потому что сейчас не укладываемся в отведенные сроки. Еще одна проблема в том, что отсутствует единая точка входа в процедуру при взаимодействии с другими участниками процесса банкротства". Это можно решить через создание единой цифровой платформы, на которой кредиторы и финансовый управляющий смогут оперативно обмениваться информацией и рассматривать планы реструктуризаций. Еще одной проблемой Ведяхин назвал отсутствие единой точки входа в процедуру при взаимодействии с другими участниками процесса банкротства. "Это можно решить через создание единой цифровой платформы, на которой кредиторы и финансовый управляющий смогут оперативно обмениваться информацией и рассматривать планы реструктуризаций", - заявил первый зампред.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, граждане, банкротсва, мнение, Сбер
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