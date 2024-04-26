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26 апреля 2024 года 08:47
ФАС просят проверить рост стоимости авиабилетов в экономклассе
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Сергей Бобылев/ТАСС
26 апреля. FINMARKET.RU - Федеральную антимонопольную службу (ФАС) попросили провести проверку в отношении резкого увеличения стоимости авиабилетов. С такой инициативой выступили глава комитета по защите конкуренции Валерий Гартунг и зампред комитета по просвещению Яна Лантратова, которые направили письмо главе ФАС Максиму Шаскольскому, пишут "Известия". В документе отмечается, что, по данным Росстата, стоимость перелета в салоне экономкласса по стране в феврале 2024 года выросла на 42% по сравнению с февралем 2023 г., до 7244 рублей. А в марте - на 23% к аналогичному периоду прошлого года, до 7345 рублей. В письмп также говорится, что эксперты прогнозируют дальнейший рост цен на авиабилеты, которые подорожают к концу года еще как минимум на 10%. По их мнению депутатов, это противоречит поставленной президентом Владимиром Путиным в рамках послания Федеральному собранию цели по увеличению интенсивности авиасообщения в РФ в 1,5 раза к 2030 году. "Просим вас провести проверку авиакомпаний на предмет соблюдения антимонопольного законодательства в части ценообразования на билеты по направлениям внутри страны", - говорится в документе. По словам Лантратовой, авиасообщение с каждым годом становится всё более недоступным для россиян.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, ФАС, авиабилеты, стоимость, проверка
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