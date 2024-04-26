В закон о госзакупках хотят внести механизм офсетных контрактов

26 апреля. FINMARKET.RU - В законодательстве о госзакупках подробно пропишут уточненный механизм офсетных контрактов - долгосрочных договоров о поставке товаров и услуг, которые позволят компаниям инвестировать в инновации, обновление производств или НИОКР.

"Сейчас многие крупные госкомпании не готовы менять ранее внедренные и используемые зарубежные решения на российские аналоги, - объяснил "Ведомостям" эту новеллу представитель Минцифры (ведомство - инициатор поправок). - Заявляемые причины - отсутствие у них [российских аналогов] необходимой функциональности или несоответствие технических характеристик отечественных продуктов требованиям заказчиков".

По словам собеседника, необходимые доработки могут быть профинансированы в рамках контрактов по 223-ФЗ (о закупках госкомпаний), но тогда права на доработанный функционал будут принадлежать заказчику (т. е. их надо передать госкомпании). Также одному заказчику обременительно финансировать развитие общей функциональности продукта только для собственного использования, добавил представитель Минцифры. Сами компании-разработчики готовы инвестировать собственные средства в доработку решений, но заказчик в рамках 223-ФЗ не может гарантировать последующую закупку этих продуктов без проведения новых конкурсных процедур, говорит он.

"Поэтому представляется необходимым внести изменения в 223-ФЗ, которые позволят устранить эти противоречия и дадут возможность госкомпаниям заключать долгосрочные контракты, которые предусматривают обязательство заказчиков приобретать такие решения в случае их доработки по их требованиям за счет собственных средств разработчиков", - пояснил собеседник.

О том, что Минцифры прорабатываетв 223-ФЗ, которые позволят заказчикам заключать офсетные контракты, предусматривающие инвестиции исполнителя в доработку решений в обмен на гарантированный заказ, говорил и замминистра цифрового развития Сергей Кучушев. Такую позицию он высказал 16 апреля в Совете Федерации на публичном круглом столе об итогах деятельности индустриальных центров компетенций по замещению зарубежных отраслевых цифровых продуктов.