Споров о незаконном использовании персональных данных становится все больше

25 апреля. FINMARKET.RU - В России растет число споров по вопросам незаконного использования персональных данных: с начала года их количество выросло относительно начала 2023 года на 17% год к году - до 4,4 тыс. Всего в 2023 году было 17,4 тыс. дел по всей стране, что больше на 23%, чем в 2022 году, свидетельствуют данные исследования юридической компании ЭБР и образовательной платформы Moscow Digital School (входит в Ultimate Education) о динамике судебных споров вокруг персональных данных граждан в 2024 году, пишет "Коммерсант"

Больше половины всех судебных разбирательств в области персданных в 2023 г. касалось гражданских споров, при этом на 15% выросло количество административных разбирательств, на 33% - уголовных споров, подсчитали юристы.

Рост судебных споров по уголовным статьям исследователи объясняют нарастающей проблемой "пробива" (незаконного получения информации о гражданах) в

В Ассоциации больших данных (АБД; объединяет МТС, "Сбер", "Яндекс" и др.) считают, что увеличение числа административных разбирательств дает судебной системе опыт рассмотрения исков в области персональных данных и расследования их утечек. "Использование судебных разбирательств для отработки механизмов компенсации жертвам утечек - это эффективный способ для бизнеса повышать уровень их защиты",- полагают в АБД.