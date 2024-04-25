Владельцев дорог начнут штрафовать за незаконные ограничения

Владельцев автомобильных дорог, а также тех, кто отвечает за организацию дорожного движения, смогут штрафовать за незаконно установленные знаки, а также неправильную разметку. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму, пишет "Российская газета"

Авторы законопроекта предлагают ввести новую статью 12.40 в КоАП. За несоблюдение требований законодательства в области организации дорожного движения она предусматривает штраф для должностных лиц от 10 до 15 тысяч рублей, а для юридических - от 30 до 50 тысяч.

В пояснительной записке говорится об острой нехватке велодорожек. Однако их наличие или отсутствие никакими законами не регулируется.

Второй пункт этой будущей статьи КоАП будет интересен всем водителям. В нем речь идет о "размещении на дороге технических средств организации дорожного движения, не предусмотренных документацией по организации дорожного движения". К ним относятся знаки, разметка, светофоры. То есть, если схемой организации не предусмотрен знак, ограничивающий скорость 40 км/ч, или запрещающий остановку, то этих знаков там и быть не должно. А если они там появились, без внесения изменения в схему или без временной схемы организации дорожного движения, то это нарушение. И за него будет положен штраф, если соответствующие поправки в закон будут приняты.

Дело в том, что на дорогах довольно часто появляются такие ограничительные знаки. Но - не только. Сразу за таким знаком, как правило, появляется камера. Причем знаки могут быть установлены не по ГОСТу.