По итогам 2023 года выполнены все показатели нацпроекта “Демография"

25 апреля. FINMARKET.RU - Показатели национального проекта "Демография", реализация которого заканчивается в этом году, были выполнены в полном объеме по итогам 2023 года, а его кассовое исполнение составило 99,9%, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова по итогам совещания с регионами РФ по поводу реализации нацпроекта "Демография".

"По итогам 2023 года кассовое исполнение нацпроекта "Демография" составило 99,9%, а за первый квартал этого года - 25,4%. Самое высокое - по федеральному проекту "Содействие занятости" - 37%", - сказала Голикова, слова которой привели в аппарате вице-премьера. Она подчеркнула, что по итогам 2023 года были выполнены все показатели нацпроекта. Вице-премьер напомнила, что его реализация завершается в текущем году.

"С 2025 года по поручению президента России Владимира Путина он будет расширен и преобразован в национальный проект "Семья". Мероприятия, касающиеся здорового образа жизни и спорта, которые содержатся в текущем нацпроекте, войдут в национальный проект "Продолжительная и активная жизнь", - отметила Голикова.

В аппарате Голиковой добавили, что за весь период реализации нацпроекта, то есть с 2019 года, введено в эксплуатацию 1 тыс. 679 детских садов на 245,9 тыс. мест, из них 63 детских сада на 11,9 тыс. в 2023 году. Кроме того, в частных дошкольных организациях с 2020 года создано более 18,6 тыс. мест.

Там подчеркнули, что особое внимание в рамках нацпроекта уделяется стимулированию занятости граждан. По данным аппарата, в 2023 году завершили профессиональное обучение и получили дополнительное профессиональное образование 197,6 тыс. человек при запланированных 179 тыс. Там также сообщили, что доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, по итогам 2023 года составила 56,8%, а число граждан, получавших услуги в рамках системы долговременного ухода, составило более 171,2 тыс. человек.

Голикова также сообщила, что материнский капитал в прошлом году получили 924 тыс. семей, а за первый квартал этого года более 180 тыс. "Одним из наиболее востребованных инструментов нацпроекта "Демография" является материнский капитал. В прошлом году его получили 924 тыс. семей, в первом квартале этого года уже 181,9 тыс. семей", - сказала вице-премьер.

Кроме того, по данным вице-премьера, в 2023 году более 1 млн семей получили единовременную выплату при рождении первого ребенка, а при рождении третьего или последующих детей - 596,7 тыс. семей. Она напомнила, что с 2019 года с помощью льготной ипотеки для семей с детьми смогли улучшить свои жилищные условия 936,7 тыс. семей, почти 419 тыс. семей - в прошлом году, а за первые три месяца этого года - 72,3 тыс. семей.