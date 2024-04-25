За три года число работающих в РФ вырастет на 1,4 млн

25 апреля. FINMARKET.RU - По итогам 2023 года число занятых в экономике (без учета военнослужащих) составило 71,9 млн человек. К 2026 году оно вырастет до 73,3 млн, следует из прогноза Минтруда, с которым ознакомились "Известия" ..

Исходя из документа, изменения произойдут, поскольку увеличится численность россиян в трудоспособном возрасте (с 81,7 млн человек по итогам 2023 года до 83,2 млн к 2026-му). То есть страна выбирается из демографической ямы, и на рынок труда будет выходить более многочисленное поколение.

Структурная перестройка экономики и развитие импортозамещения увеличили потребность в кадрах, заявили "Известиям" во ВНИИ труда Минтруда. "Приоритет - максимальное вовлечение наших граждан в. Эта работа ведется успешно: по итогам года она возросла по всем возрастным группам", - отметили там.

Кроме того, сейчас акцент делается на повышении производительности труда. Также последовательно повышается прозрачность процедур, связанных с трудовой миграцией, и распространяется механизм организованного набора - когда осуществляется наем людей под конкретные потребности предприятий, подытожили во ВНИИ труда.

Основную причину роста числа работающих власти видят в прибавке населения трудоспособного возраста - она произойдет благодаря ожидаемому выходу страны из демографической ямы. Потребность в кадрах заметно увеличили структурная перестройка экономики страны и импортозамещение, считают во ВНИИ труда. При этом власти проблему осознают: решить ее призван запуск новых нацпроектов "Кадры" и "Производительность труда" - их в недавнем послании Федеральному собранию анонсировал президент.