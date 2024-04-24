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24 апреля 2024 года 10:40
Неимущие смогут открывать социальные вклады
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Кирилл Кухмарь/ТАСС
24 апреля. FINMARKET.RU - Минэкономразвития просит не отвязывать социальный вклад от ключевой ставки, сообщили "Известиям" в комитете Государственной думы по финансовому рынку,. Ранее Цетробанк предложил законопроект, который, по расчетам регулятора, гарантирует россиянам с небольшими доходами получение достаточно высокого процента на остаток по карте или по вкладу. Законопроект предусматривает создание социального банковского счета и вклада, условия которых будут гарантировать начисление дохода в размере процентной ставки в привязке к ключевой ставке Банка России. Открытие таких вкладов станет доступно только для граждан с подтвержденным низким уровнем доходов — получателей мер социальной поддержки. Воспользоваться соцвкладом смогут более 8 млн россиян, заявляла в Госдуме Эльвира Набиуллина. Документ обсуждается в Федеральном собрании и готовится ко второму чтению. Многим банкам, а также Минэкономразвития инициатива в текущем виде пока не нравится. Однако ряд экспертов считают, что финансовые учреждения, напротив, могут даже выиграть от введения таких продуктов: поскольку инициатива предполагает выполнение ими социальной функции, регулятор может применять для таких игроков меры стимулирующего финансового регулирования.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, малоимущие, соцвклады
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