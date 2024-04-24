24 апреля. FINMARKET.RU - Число претендентов на одну вакансию снизилось до 3,6 на место. У некоторых компаний уже не осталось выбора, брать на работу приходится любого, кто приходит. Особенно сложная ситуация в промышленности и торговле, пишет "Российская газета".

За год конкурс на вакансию снизился на 21%, отметили в Superjob. Предложений о работе стало больше на 44%, а резюме - только на 11%. Больше всего вакансий в марте размещали промышленные предприятия. Они интересовались прежде всего инженерно-техническими работниками, квалифицированными рабочими, мастерами цехов и участков работ. Сейчас на одну вакансию в сфере производства приходится около трех резюме.

На втором месте по количеству размещенных объявлений строительные компании. Причем они также ищут инженеров и квалифицированных рабочих. Кроме того, на стройку в большом количестве требуются водители и машинисты спецтехники. Эти сферы не конкурируют за кадры, несмотря на схожесть вакансий, считает профессор Финансового университета при правительствеАлександр Сафонов. Количество претендентов на место сопоставимо с производственной сферой, 3,4 резюме на вакансию.

На третьем месте - ретейл. Торговые организации ищут кассиров, продавцов и администраторов магазинов. Задача осложняется тем, что на одно объявление приходится только 1,7 резюме. Фактически это говорит об отсутствии выбора: компаниям приходится принимать любого, кто откликнется на вакансию.

Такое количество работников на вакансию Сафонов называет недостаточным. Он отмечает, что оборот рабочей силы в России доходит до 30%, то есть компании в течение года обновляют примерно треть состава.

За последний месяц в дефицитных сферах деятельности наметилась положительная тенденция. Стало публиковаться меньше вакансий и больше резюме. К примеру, в прошлом месяце производственные компании практически не размещали новых вакансий, а объявлений для рабочего персонала прибавилось только на 2%, в то же время число резюме в этих сферах увеличилось на 8% и 9% соответственно. Это говорит о насыщении этих сфер кадрами, считает Сафонов. Большинство предприятий загружено на 70% своей мощности. И новые сотрудники требуются им для запуска новых проектов или ротации кадров. В основном же они сосредоточены сейчас на повышении качества персонала, отмечает он.

На зависимость числа претендентов от уровня зарплат обращает внимание старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования Президентской академии Марина Карцева. "Распространены случаи, когда предприятия хотят нанять работников, говорят о кадровом голоде, однако на самом деле не могут предложить конкурентоспособную зарплату", - объясняет она. Такие ситуации говорят скорее не о дефиците кадров, а о неэффективности работы предприятия, считает эксперт. Люди идут туда, где им готовы платить. И работодатели, которые обещают достойный заработок, испытывают меньшие сложности с подбором персонала.