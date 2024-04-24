Демографию предлагают улучшить иммигрантами из Африки и Латинской Америки

24 апреля. FINMARKET.RU - Чтобы увеличить население России до 160,2 млн человек к 2050 г., экономисты Института исследований и экспертизы ВЭБ предлагают не только увеличить расходы на здравоохранение, но и оказать меры поддержки трудовой и образовательной миграции, в том числе из стран Африки и Латинской Америки. Расчеты их апрельского доклада "Долгосрочные сценарии развития российской экономики" проводились без учета ситуации в Луганской и Донецкой народных республиках, Херсонской и Запорожской областях и включены в оптимистичный сценарий демографического развития, пишут "Ведомости".

При сохранении сложившихся тенденций численность населения России к 2050 г. сократится на 6% (на 8,7 млн человек) до 137,9 млн человек по сравнению с началом 2023 г., говорится в докладе. При этом же сценарии к 2050 г. суммарный коэффициент рождаемости (СКР), или среднее число детей на одну женщину, достигнет 1,66–1,69, но в основном за счет высокой рождаемости в семьях мигрантов. Для естественного воспроизводства населения СКР должен составлять 2,1 или превышать это значение.

Миграционный прирост к 2050 г. в оптимистичном сценарии развития демографической ситуации будет "выше значений последних 10 лет за счет расширения охвата стран-доноров: усиления сотрудничества в области образования и труда со странами Африки и Латинской Америки". Миграционный ресурс стран ближнего зарубежья является ограниченным, в том числе из-за высокой конкуренции за трудовых мигрантов со стороны быстро растущих государств Азии, например Китая, пояснил "Ведомостям" представитель Института ВЭБ. В 2022/23 учебном году в российские вузы поступило 120 000 иностранных граждан, а обучалось 352 000 иностранцев, продолжил он. Из них почти 70% – из стран СНГ, 24% – из 11 стран Азии (преимущественно из КНР и Индии), 7% – из пяти стран Африки и только 1% – из стран Южной и Центральной Америки (Эквадор и Колумбия с общей численностью обучающихся в 2600 человек). Высококвалифицированные кадры Институт ВЭБ предлагает привлекать с Кубы, которая имеет опыт экспорта медицинских услуг высокого качества. В частности, это позволит преодолеть дефицит врачей и медицинского персонала в России, считает представитель института.