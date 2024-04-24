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24 апреля 2024 года 08:59
Место работы сейчас меняют до трети работников
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Петр Ковалев/ТАСС
24 апреля. FINMARKET.RU - Валовой оборот рабочей силы в российской экономике достиг рекордного значения за последние 30 лет. По итогам 2023 года показатель валового оборота рабочей силы в РФ (сумма коэффициентов найма и выбытия кадров — отражают отношение численности принятых и соответственно уволенных по всем причинам работников к среднесписочной численности работающих на предприятии) вырос до 65%, достигнув рекордного уровня за весь постсоветский период. Место работы, по оценкам Высшей школы экономики, меняют уже до трети всех занятых, пишет "Коммерсантъ". Основным фактором такого "ускорения" рынка труда стал избыток вакансий в сочетании со сложившимся дефицитом рабочей силы. Сократить объем доступных рабочих мест может дальнейшее разворачивание стартовавшей в 2023 году "зарплатной гонки" работодателей — впрочем, ее перспективы, как следует из обнародованных вчера цифр макропрогноза от Минэкономики, могут оказаться под вопросом.
Опубликовано Финмаркет
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