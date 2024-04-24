Минфин готовит особые условия по семейной ипотеке в малых городах

24 апреля. FINMARKET.RU - В России введут особые условия по льготной семейной ипотеке для малых городов. Такое поручение дал президентВладимир Путин еще во время послания Федеральному собранию. Отдельные параметры также должны действовать для субъектов с низким уровнем жилищного строительства, указано на сайте Кремля.

В Минфине сейчас прорабатывают условия, сообщил "Известиям" замминистра финансов Иван Чебесков. По его словам, ставка точно будет не ниже 6%. При этом в программе планируется сделать упор на поддержке и развитии именно индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Следует учесть доходы россиян в небольших населенных пунктах и распространить программу также на вторичное жилье, считают участники рынка. Это поможет поддержать чувствительные слои населения, при этом не приведет к дальнейшему росту цен на недвижимость в городах-миллионниках.