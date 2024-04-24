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24 апреля 2024 года 08:44
Минфин готовит особые условия по семейной ипотеке в малых городах
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Эрик Романенко/ТАСС
24 апреля. FINMARKET.RU - В России введут особые условия по льготной семейной ипотеке для малых городов. Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин еще во время послания Федеральному собранию. Отдельные параметры также должны действовать для субъектов с низким уровнем жилищного строительства, указано на сайте Кремля. В Минфине сейчас прорабатывают условия, сообщил "Известиям" замминистра финансов Иван Чебесков. По его словам, ставка точно будет не ниже 6%. При этом в программе планируется сделать упор на поддержке и развитии именно индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Следует учесть доходы россиян в небольших населенных пунктах и распространить программу также на вторичное жилье, считают участники рынка. Это поможет поддержать чувствительные слои населения, при этом не приведет к дальнейшему росту цен на недвижимость в городах-миллионниках.
Опубликовано Финмаркет
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