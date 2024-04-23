Минэкономразвития повысило на этот год прогноз роста ВВП РФ до 2,8%

23 апреля. FINMARKET.RU -повысилороста российской экономики в 2024 году до 2,8% с сентябрьской оценки в 2,3%, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников, представляя основные параметры макропрогноза на 2024-2027 годы на заседании правительства.

Номинальный объемв 2024 году, по его словам, оценивается более чем 191 трлн рублей. "Это на 11,5 трлн руб. больше, чем ожидали в сентябре", - отметил он.

"По итогам прошлого года экономика выросла на 3,6%. В начале этого года рост продолжился. Высокими темпами развиваются ключевые отрасли: обрабатывающая промышленность, строительство, торговля, общепит, транспорт, туризм. С учетом текущей динамики ожидаем рост ВВП в 2024 году на 2,8%", - сказал министр.

Решетников заявил, что "основным фактором роста остается внутренний потребительский и инвестиционный спрос".

ЦБ в феврале повысил свой прогноз роста ВВП на 2024 год до 1,0-2,0% с 0,5-1,5%, сохранил прогноз роста в 2025 году в интервале 1,0-2,0%. ЦБ представит свой уточненный трехлетний прогноз на опорном заседании совета директоров 26 апреля.

Глава Минэкономразвития заявил, что министерство прогнозирует на этот год инфляцию в РФ на уровне 5,1%. Таким образом, министерство повысило свой прогноз по инфляции на 2024 год с 4,5% в сентябрьской версии.

В 2025 году, по прогнозу Минэкономразвития, инфляция вернется к таргету в 4%.

Среднегодовой курс рубля, по словам Решетникова, прогнозируется в 2024 году на уровне 94,7 рублей за доллар (в сентябре ожидался 90,1 руб. за доллар в 2024 году).

"По инфляции закладываем замедление к концу года до 5,1%. Напомню, что по концу прошлого года уровень инфляции был 7,4%", - отметил министр.

"Среднегодовой курс рубля ожидаем на уровне 94,7 руб. за доллар", - добавил он.

Согласно прогнозу, Минэкономразвития ожидает среднегодовой курс доллара в 2025 г. на уровне 98,6 руб./$, в 2026 г. - 101,2 руб./$, в 2027 г. - 103,8 руб./$

"Курс рубля будет ослабляться в соответствии с инфляционным дифференциалом, реальный эффективный курс рубля останется стабильным", - сказал Решетников про прогноз на 2025-2027 годы.

"По инфляции ожидаем выход в 2025 году на целевой уровень Банка России в 4%", - отметил министр.

Представитель Минэкономразвития также уточнил, что министерство в прогноз заложило параметры изменения тарифов, которые были в сентябрьском прогнозе.

По его словам, Минэкономразвития ожидает пик годовой инфляции в РФ в апреле-мае.

Представитель министерства также сообщил, что в Минэкономразвития считают, что "пик укрепления рубля пройден в конце 2023 года", а "курс в 94-95 рублей за доллар сейчас комфортный" для экономики.

Решетников также заявил, что Минэкономразвития повысило прогноз по росту розничной торговли в РФ в 2024 году до 7,7% с 3,6% в сентябрьской версии.

Прогноз по росту инвестиций в основной капитал в 2024 году, по его словам, остался прежним и равен 2,3%.

Он также сообщил, что прогноз по росту реальных доходов населения в 2024 году повышен до 5,3% с 3% в сентябрьской версии, а по реальным заработным платам - до 6,5% с 2,5%.

Безработица, по его словам, в 2024 году сохранится на уровне не выше 3%.

"Рост инвестиций на текущий год прогнозируем на уровне 2,3%. Оценку по сравнению с сентябрем не изменили, но база прошлого года оказалась выше. Напомню, что по итогам прошлого года наблюдался рекордный рост инвестиций - на 9,8%", - сказал министр.

"В текущем году сохранится высокая потребительская активность. Ожидаем рост розничной торговли в реальном выражении на 7,7%, платных услуг на 5,1%. Более высокие темпы роста потребления обеспечиваются, прежде всего, ростом собственного производства", - заявил Решетников.

"Потребительская активность является следствием роста доходов населения. В 2024 году денежные доходы увеличатся на 5,3% в реальном выражении и на 12,3% в номинальном. Основной фактор роста доходов - это заработные платы. Ожидаем рост на 6,5% в реальном выражении. Безработица сохранится на уровне не выше 3%", - отметил глава Минэкономразвития.