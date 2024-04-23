На ипотечные выплаты для многодетных направят 650 млрд руб.

23 апреля. FINMARKET.RU - Сохранение выплат для многодетных семей на погашение ипотеки потребует дополнительных 650 млрд рублей из бюджета за шесть лет — до 2030 года. Такая цифра содержится в документах к правкомиссии по законопроектной деятельности, пишут "Известия", ссылаясь на документ. Меру поддержки в 450 тыс. рублей парам с тремя детьми распорядился продлить на 6 лет президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

Предполагается, что из года в год расходы будут расти. В 2024-м они будут на уровне 48 млрд (расчет идет лишь на второе полугодие, поскольку изначально мера была установлена до 1 июля). В 2025-м цифра вырастет до 87 млрд, а в 2030-м составит уже 113 млрд, следует из документов к правкомиссии. Судя по ним, законопроект согласован с Минэком, Минстроем, Минтрудом, а также с корпорацией "ДОМ.РФ".

Выплата в размере 450 тыс. рублей на погашение ипотеки при рождении третьего или последующего ребенка после 1 января 2019 года — один из элементов последовательной государственной политики, направленной на поддержку семей с детьми, в том числе многодетных, заявили "Известиям" в Минтруде. Там сообщили, что за последние пять лет почти на треть увеличилось число таких семей. Сейчас их почти 2,4 млн.

На фоне общих расходов бюджета траты на поддержку улучшения жилищных условий для семей с детьми в среднем в 100 млрд рублей в год невелики и составляют несколько процентов, оценила руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ "Финам" Ольга Беленькая. Она привела пример, что только в 2024-м траты казны заложены на уровне 36,7 трлн рублей.

По ее словам, для сравнения можно также привести мартовскую оценку Минфином дополнительных расходов федерального бюджета на программу семейной ипотеки, которые связаны с ее продлением и с ростом ключевой ставки. На этот год Минфин оценивал их примерно в 260 млрд рублей, а общий прогнозный показатель до 2030 года — в 1,5 трлн рублей, напомнила эксперт.

Продлить семейную ипотеку после 1 июля 2024-го также распорядился президент в послании Федеральному собранию, однако детали пока уточняются. Например, как писали "Известия"», ставку для семей с детьми старше шести лет могут увеличить вплоть до 12%.

Объем поддержки в несколько десятков миллиардов рублей в год кажется небольшим, так как сам ипотечный портфель ежегодно измеряется триллионами, согласен директор Центра региональной политики ИПЭИ Президентской Академии Владимир Климанов. Только в 2023 году задолженность россиян перед кредитными организациями по жилищным ссудам выросла на 4 трлн, до 18,2 трлн рублей.

Поддержка семей с детьми, которые берут ипотеку, имеет важную социальную направленность, заявила и.о. заведующей кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Г. В. Плеханова Светлана Фрумина. Она позволит повысить комфорт и обеспечить доступным жильем пары с тремя детьми. Это важный элемент демографической политики.

Учитывая, что численность населения и ВВП государства находятся в прямой зависимости, становится очевидным посыл Минфина, отметила Светлана Фрумина. Она пояснила: в последние годы население(без учета новых регионов) сокращалось. В этой связи повышение рождаемости — одна из приоритетных задач государства, которое разрабатывает меры стимулирующего характера в виде различных субсидий, льготной ипотеки, увеличения материнского капитала, добавила эксперт.

Государственная поддержка семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам в размере до 450 тыс. рублей — прежде всего демографическая мера, которая позволяет снизить долговую нагрузку по ипотеке, заявили "Известиям"» и в Счетной палате. На рынок ипотеки она повлияет опосредованно.

Мера позволит в какой-то степени поддержать строительную отрасль, особенно в регионах, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Она разъяснила: потенциальный эффект от отмены льготной ипотеки может уменьшить объемы ипотечного кредитования на 15–20% в 2024–2025 годах. А это, в свою очередь, будет негативом для жилищного строительства, особенно в регионах.

При этом важно не допустить перегрева рынка недвижимости, добавила Светлана Фрумина. Льготнаястимулирует быстрый рост цен, в частности — на первичное жилье.

Поэтому Минфин уже заявил, что выступает за сворачивание госпрограммы на новостройки и для IT-специалистов в срок (1 июля 2024-го и 31 декабря 2024-го соответственно), писали ранее "Известия". До этого власти ужесточили условия по льготной ипотеке на новостройки, увеличив первоначальный взнос до 30% и ограничив максимальный размер ссуды для столичных регионов с 12 млн до 6 млн рублей.

Впрочем, пик роста цен на недвижимость уже пройден, считает Светлана Фрумина. Как следствие, можно предположить, что опасности в льготных ипотечных кредитах и возмещении средств семьям с детьми сейчас нет.