Российское ПО выходит на уровень, превосходящий иностранный

23 апреля. FINMARKET.RU - Около 21 тысячи программ официально зарегистрированы сегодня в реестре российского. Это на одну тысячу больше, чем в декабре прошлого года. Количество отечественного софта с каждым днем растет, что связано с уходом зарубежных игроков из России и прекращением действия лицензий их программных продуктов. При этом отечественные ИТ-компании не только создают аналоги импортного ПО, но и разрабатывают свои оригинальные программные комплексы, порой превосходящие зарубежные, пишет "Российская газета"

Сегодня около 90% российских компаний уже взяли курс на полное импортозамещение. И хотя доля зарубежного софта пока остается на высоком уровне, к следующему году ситуация может заметно измениться. Ведь к 1 января 2025 года госкомпании должны перейти на отечественное ПО.

В целом перед российской ИТ-отраслью сегодня стоит множество задач. Требуется создавать не только узконаправленные программные решения для конкретных производств, но и, например, свои варианты офисных программ для домашнего использования. Те же Word или Excel при помощи "костылей" пока продолжают работать, однако никто не может гарантировать, что завтра привычный софт не превратится в тыкву из-за нового пакета антироссийских санкций.

Поэтому так сильно возрастает роль даже не отдельно взятых программ и устройств, а софтверных комплексов, предлагающих компаниям полный пакет услуг.

Российским компаниям, организациям и рядовым пользователям обязательно нужно иметь план "Б" и заранее подбирать подходящий софт, чтобы в случае ухудшения ситуации оперативно перейти на отечественные программные решения. По оценкам аналитиков цифрового рынка, велика вероятность, что в ближайшие три года практически не останется крупных российских организаций, работающих на распространенном зарубежном софте.