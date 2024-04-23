Рынок краудлендинга в марте показал снижение

23 апреля. FINMARKET.RU -краудлендинга в марте 2024 года внезапно показал снижение объемов на 8,2%, до 2,32 млрд руб. По мнению участников рынка, такая динамика была обусловлена высокой ключевой ставкой, а также возросшей конкуренцией со стороны альтернативных инструментов — цифровых финансовых активов (ЦФА) и высокодоходных облигаций (ВДО). Впрочем, участники рынка рассчитывают, что он скоро вернется к росту, так как потенциальная потребность в финансировании предприятий МСБ огромна, пишет "Коммерсант"

"Платформы за пределами топ-5 за счет повышения осведомленности клиентов начинают систематически увеличивать свои показатели", - считает исполнительный директор АОИП Кирилл Косминский. По его словам, наблюдаемое изменение рыночных позиций "говорит о том, что небольшие платформы тоже научились масштабировать свою деятельность в тех нишах заемного финансирования, которые они для себя выбрали". В целом компании второго эшелона действуют агрессивно, "предлагая более низкую комиссию и более высокие ставки", отметил управляющий партнер "Мани Френдс" Тимур Ксенз. Кроме того, развиваются в сегменте и новые направления, признают участники рынка. В частности, залоговое кредитование, приводит пример тренд гендиректор JetLend Роман Хорошев.