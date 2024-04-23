Требования по возврату валютной выручки продлят до конца года

23 апреля. FINMARKET.RU - Указ президента № 771, которым в октябре прошлого года было введено обязательство для крупнейших экспортеров по репатриации и продаже валютной выручки, будет продлен до конца 2024 г. Об этом "Ведомостям" рассказали два федеральных чиновника. При продлении требований нормативы останутся прежними.

Согласно порядку, который определило правительство, 43 группы компаний из числа крупнейших экспортеров (их список не был опубликован) обязаны зачислять на свои российские счета не менее 80% от объема выручки, а затем продавать на внутреннем рынке не менее 90% суммы, поступившей на счета.

Указ вступил в силу с 16 октября и должен был действовать до 30 апреля. С инициативой о его продлении еще в январе выступил первый вице-премьер Андрей Белоусов. Механизм доказал свою эффективность: в начале 2024 г. курс доллара уже далеко отошел от пиковых значений осени и находился около 90 руб./$, напоминал он. Его позицию поддерживал Минфин, а также помощник президента Максим Орешкин. Но ЦБ выступал резко против. Важность этой меры для стабилизации курса рубля значимо уступает другим мерам и эффектам, подчеркивала в феврале председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

У правительства есть две причины для продления действия норматива обязательной продажи валютной выручки, считает главный экономист по России Bloomberg Economics Александр Исаков. Во-первых, он позволяет сохранить ликвидность внутреннего валютного рынка, во-вторых, дает дополнительный инструмент контроля и прозрачности за иностранными активами крупнейших экспортеров. Пока нет факторов, которые позволили бы не продлевать требование о продаже валютной выручки, отметил директор центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. По его словам, назвать временной эту меру уже нельзя, как и валютные ограничения, которые каждые полгода продлевает ЦБ, поэтому было бы справедливее закрепить такую норму в законе. Эксперт считает, что в условиях недавнего усложнения взаиморасчетов продление требования может повысить издержки экспортеров, но это необходимо для стабилизации валютного рынка.