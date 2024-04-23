Соискателям стали предлагать более высокие зарплаты

23 апреля. FINMARKET.RU - Соискателям начали предлагать более высокие- в размещенных в марте вакансиях работодатели указывали вознаграждение на 12,7% выше, чем в январе. Такие данные приводит ЦБ в отчете о региональной экономике, пишут "Известия" ..

В марте медиана предлагаемой заработной платы достигла примерно 64 тыс. рублей, следует из графика в отчете Банка России. Это значит, что в половине вакансий предлагается доход меньше указанного, а в другой половине - больше. Для сравнения, в I квартале 2023 года значение практически не менялось: оно выросло примерно на 4%.

По итогам 2023 года реальная зарплата выросла на 7,8% (в годовом выражении). И в начале 2024-го тенденция продолжилась, отмечается в документе ЦБ. Там уточняется: основная причина такой динамики - дефицит кадров. Причем в этом году он усилился.

К началу апреля 2024 года уже 70% компаний испытывали нехватку персонала. Хотя еще в июле 2023-го их доля составляла 56%, следует из опросов предприятий, проводимых Банком России.

Больше всего суммы выросли в сфере транспорта, строительстве и на производстве, рассказали в рекрутинговых агентствах.

Кадровый голод и "борьба за новых сотрудников" вызваны снижением числа мигрантов и демографической ситуацией в стране, считает главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах. Он пояснил: на рынок труда сейчас выходит меньше людей, чем отправляется на пенсию.