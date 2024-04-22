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22 апреля 2024 года 10:30
Некоторые импортные продукты в РФ стали стоить дешевле, чем на Западе
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Сергей Бобылев/ТАСС
22 апреля. FINMARKET.RU - Некоторые западные продукты и алкоголь в России стоят дешевле, чем в ЕС, выяснила "Российская газета". Несмотря на рост затрат на логистику, издержки торговых сетей у нас меньше - например, цена электричества, бензина, аренды помещений. При одинаковой цене закупки товаров у производителя в Европе на их конечную стоимость в магазинах влияют издержки торговых сетей - затраты на логистику, персонал, топливо, аренду, электроэнергию, коммунальные услуги, поясняет председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев. Стоимость электроэнергии в России - одна из самых низких в мире, как и цены на аренду недвижимости. "За последние два года расходы торговых сетей на логистику, в частности, из Европы выросли более чем вдвое, однако цены на бензин и расходы на оплату труда на российском рынке ниже европейских. Эти факторы, несмотря на более чем двукратный рост затрат торговых сетей на логистику европейских товаров с 2022 года и усложнившийся процесс платежей, позволяют российским ретейлерам обеспечивать более низкий уровень цен на некоторые европейские товары по сравнению с отдельными странами Европы - например, такими, как Великобритания, Швейцария, Норвегия, Дания или Нидерланды", - говорит эксперт. Однако повсеместно такой ситуации на продовольственном рынке не наблюдается, утверждает зампред правления ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Леонов. Цена товара на полке конкретного магазина в офлайне или онлайне зависит от множества факторов, среди которых закупочная стоимость, объемы поставок, стоимость логистики, пояснил он. На конечную цену влияет формат магазина, акционный это товар или нет, и другие нюансы. К примеру, магазин крупной сети закупает товар большими партиями напрямую от производителя и имеет свой автопарк для его доставки до конечной торговой точки, а мелкий магазин не может закупать товар в больших объемах и делает это через посредника, отдельно заказывая доставку у логистических компаний.
Опубликовано Финмаркет
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