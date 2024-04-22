Полную стоимость микрозаймов хотят ограничить 100% годовых

22 апреля. FINMARKET.RU - В России могут ограничить полнуюпотребительского кредита, взятого в микрофинансовой организации (МФО), до 100% годовых. Такойсегодня будет внесен в Госдуму депутатами фракции "Справедливая Россия - За правду" во главе с Сергеем Мироновым. Документ направлен на регулирование деятельности МФО, пишут "Известия"

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что за последний год был зафиксирован резкий рост уровня закредитованности населения. Согласно данным ЦБна сентябрь 2023 г., суммарная задолженность россиян перед банками составляет 30,22 трлн рублей. А общий размер просроченных обязательств по отношению к началу прошлого года увеличился с 1,08 до 1,11 трлн рублей.

Авторы документа отмечают рекордный рост доходов МФО в 2023 году и одновременно увеличение в стране заемщиков с тремя и более ссудами - их уже более 11,2 млн человек. Мера позволит снизить кредитную задолженность граждан, считают в нижней палате парламента. Но представители бизнеса полагают, что инициатива подтолкнет МФО к уходу на черный рынок..