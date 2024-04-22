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22 апреля 2024 года 09:50
Полную стоимость микрозаймов хотят ограничить 100% годовых
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Дмитрий Феоктистов/ТАСС
22 апреля. FINMARKET.RU - В России могут ограничить полную стоимость потребительского кредита, взятого в микрофинансовой организации (МФО), до 100% годовых. Такой законопроект сегодня будет внесен в Госдуму депутатами фракции "Справедливая Россия - За правду" во главе с Сергеем Мироновым. Документ направлен на регулирование деятельности МФО, пишут "Известия". В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что за последний год был зафиксирован резкий рост уровня закредитованности населения. Согласно данным ЦБ РФ на сентябрь 2023 г., суммарная задолженность россиян перед банками составляет 30,22 трлн рублей. А общий размер просроченных обязательств по отношению к началу прошлого года увеличился с 1,08 до 1,11 трлн рублей. Авторы документа отмечают рекордный рост доходов МФО в 2023 году и одновременно увеличение в стране заемщиков с тремя и более ссудами - их уже более 11,2 млн человек. Мера позволит снизить кредитную задолженность граждан, считают в нижней палате парламента. Но представители бизнеса полагают, что инициатива подтолкнет МФО к уходу на черный рынок..
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, микрозаймы, стоимость, законопроект
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