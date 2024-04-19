Демографическая нагрузка на работников может потребовать пересмотра бюджетной политики

19 апреля. FINMARKET.RU - Демографическая ситуация - теперь важнейший ограничитель долгосрочного развития России, объявил Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), уточнив, что с момента распада СССР меньше детей, чем в 2023-м, в стране рождалось только на пике кризиса в 1999 году. "Прошедший год стал наихудшим с точки зрения рождаемости с начала века", - с таким заявлением выступили в новом выпуске мониторинга "Тринадцать тезисов об экономике" специалисты ЦМАКП.

Экономисты напомнили, что в стране уже с 2015-го прервался продолжительный (длившийся с начала 2000-х годов) период роста абсолютного числа рождений, пишет "Независимая газета" . Максимальное значение было достигнуто в 2014 году, когда родилось 1,943 млн человек.

Упомянутый период роста, по уточнению экспертов, был обусловлен улучшением экономической ситуации, конфигурацией возрастно-половой пирамиды, отложенными с 90-х годов рождениями и, что важно, масштабными мерами госполитики, в частности, введением материнского капитала.

Но затем произошел слом позитивных тенденций, а в последние несколько лет на это наложились еще и последствия пандемии и событий-2022. "В 2023 году, по оперативной статистике Росстата, было рождено 1,264 млн детей. С момента распада СССР меньше детей рождалось только на пике социально-экономического кризиса, в 1999 году - 1,214 млн детей", - сообщается в мониторинге.

Демографическая ситуация стала "важнейшим ограничителем долгосрочного развития", следует из "Тринадцати тезисов". Похожий вывод сделали также аналитики из Института ВЭБа в новом выпуске, посвященном долгосрочным сценариям развития российской экономики: "Сложившаяся демографическая структура будет сдерживать рост ВВП в долгосрочном периоде".

Главным вызовом становится сокращение численности населения РФ. "При сохранении сложившихся тенденций к концу 2035 года численность населения России сократится почти на 4%. К 2050 году страна потеряет 6% населения, или 8,7 млн человек по сравнению с началом 2023 года", - сообщили эксперты. А убыль населения влечет за собой множество проблем в масштабах как всей страны, так и отдельных отраслей.

Как считают аналитики из Института ВЭБа, "сдвиг очередности выплаты существенной части маткапитала на первого ребенка дестимулирует рождение второго и последующих детей". И кстати, среди демографов это очень распространенный вывод. С 2020 года основная часть выплат маткапитала перенесена на первенца, а для рождения второго ребенка в той же семье стимулов стало в разы меньше.

В Институте ВЭБа к проблемам отнесли еще и "выплаты многодетным семьям при условии низких доходов семьи". Решением могло бы стать "разделение демографических и социальных мер поддержки". То есть демографические меры должны распространяться на всех детей независимо от уровня дохода.