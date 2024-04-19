Правила работы на рынке наружной рекламы меняются

19 апреля. FINMARKET.RU - В 2024 году серьезно изменятся правила работы самого быстрорастущего сегмента рекламного рынка РФ - наружной рекламы. Профильный федеральный закон, принятый еще в 2006 году, устарел и не отвечает современным реалиям отрасли, включая быструю цифровизацию, пишет "Коммерсант" . Новое регулирование предполагает в том числе пролонгацию договоров на конструкции без проведения торгов, возможно снятие запрета о продвижении российского вина в субъектах их производства и развитие социальных направлений. Все это, считают эксперты, позволит участникам рынка конкурировать за бюджеты рекламодателей с телевидением, расширять их число и получать преференции - но только при отсутствии экономических и политических потрясений.

Сегмент наружной рекламы стал самым быстрорастущим в отрасли, говорит гендиректор группы "Дрим" Игорь Лернер: "Именно поэтому его регулированию уделяют больше внимания". Так, по данным Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), сегмент наружной рекламы показал в 2023 году рост на 38%, тогда как интернет-сервисы - на 37%, аудио - 32%, видео (включая телевидение и онлайн-видео) - на 20%.

При этом текущее регулирование в рамках ФЗ "О рекламе" (был принят в 2006 году), несмотря на множество дополнений и изменений, "устарело и не вполне отвечает современным реалиям", считают в ГК Russ: "Оно не учитывает технологические новшества".

После пандемии "стало очевидно, что наружнаятрансформировалась в своеобразное outdoor-телевидение", предоставляя возможность мгновенно транслировать различные сообщения широкой аудитории, подтверждает гендиректор медиагруппы РИМ Илья Фомин: "Наружка стала ключевым каналом распространения социально значимой информации среди граждан". К тому же, подчеркивает он, в отрасли "присутствуют крупные компании, стремящиеся решить свои задачи за счет изменений в федеральном законодательстве".