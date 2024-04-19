Компании стали чаще предлагать сотрудникам сдельную оплату

19 апреля. FINMARKET.RU - Компании все чаще предлагают сотрудникам сдельную оплату. Они предпочитают нанимать людей в свободном графике и платить по факту выполненных работ, пишет "Российская газета" . Получить высокий доход в таком режиме могут только самые трудоспособные. Хотя обещанные зарплаты по целому ряду таких профессий превышают 100 тысяч рублей.

Занятость со свободным графиком, где зарплата зависит от количество затраченного времени и объема работ, сейчас все чаще встречается в транспортно-логистической сфере, сообщают в "Авито Работа".

"Дефицит кадров в сфере транспорта и логистики мотивирует работодателей увеличивать зарплатные предложения для разных категорий водителей", - говорит управляющий директор сервиса Дмитрий Пучков. От количества выполненных заказов зависит зарплата курьеров.

Их доходы последнее время бьют рекорды и доходят до 200 тысяч рублей. Но также от размера выработки сегодня зависит доход водителей-экспедиторов, дальнобойщиков, водителей самосвалов и такси. Они имеют возможность строить график самостоятельно, однако в большинстве случаев речь идет не о снижении нагрузки, а напротив о максимальном ее увеличении по желанию самого сотрудника. Ведь только в этом случае работник может рассчитывать на тот доход, который ему пообещали в вакансии. Самый большой средний заработок среди профессий свободного графика имеют дальнобойщики - в среднем 161 тысячу рублей в месяц. Но нужно учитывать, что в этой сфере действуют и достаточно жесткие нормы продолжительности труда и отдыха.

В свободном графике трудятся риелторы. Раньше у них чаще встречалась фиксированная часть зарплаты и процент от сделки. Сейчас риелторы в основном занимаются продажами, и все меньше заняты сдачей квартир в аренду, которая дает небольшое вознаграждение. Средняя зарплата риелтора составляет 111 тысяч рублей, но на деле зависит от того, как много сделок заключил сотрудник. На свободный график все чаще переходят и рекрутеры.