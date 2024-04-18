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18 апреля 2024 года 10:58
Доходы компьютерных клубов выросли за год до 23 млрд руб
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DPA/TASS
18 апреля. FINMARKET.RU - В России появится еще одна отраслевая ассоциация — развития киберспортивной инфраструктуры (АРКИ), пишет "Коммерсантъ", ссылаясь на представителя Langame (разработчик специализированного софта для киберклубов). Организаторами АРКИ стали основатель Langame и сети клубов "F5 Центр киберспорта" Дмитрий Лукин и руководитель компании Павел Голубев. По предварительным соглашениям, в ассоциацию войдут компьютерная франшиза Colizeum (460 клубов), сети True Gamers (114 киберарен в России и СНГ), CyberX (220 клубов), а также EZ Katka (13 клубов) и "F5 Центр киберспорта" (9 клубов). Ассоциация готова принять и других участников отрасли — поставщиков оборудования, разработчиков программного обеспечения, представителей киберспортивных организаций и игровой индустрии, уточнили в Langame. В рамках АРКИ планируется проработать вопрос включения деятельности компьютерных клубов и киберспортивных арен в перечень, попадающий под право использования патентной системы налогообложения, говорят в Langame. Участники ассоциации также будут заниматься подготовкой нормативной базы для признания компьютерных клубов и киберспортивных арен спортивными объектами или организациями для занятия киберспортом. Доходы компьютерных клубов по итогам 2023 года выросли на 15%, до 23 млрд руб., говорят в Langame.
Опубликовано Финмаркет
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