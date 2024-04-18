Доходность накоплений на счетах НПФ отстает от инфляции

18 апреля. FINMARKET.RU - Власти пытаются создать систему долгосрочных накоплений с опорой на негосударственные пенсионные фонды (НПФ), а также на бюджетные выплаты и льготы. Бюджет согласился доплачивать самым богатым за их долгосрочные накопления. Проблема в том, чтопока не могут компенсировать инфляционные потери долгосрочных накоплений. Это подтверждает отчет Центробанка, пишет "Независимая газета".

В прошлом году, по некоторым косвенным индикаторам, частным фондам удалось перегнать инфляцию. Однаконакоплений для граждан после вычета вознаграждений посредникам оказалась в пределах статистической погрешности к уровню инфляции. А совокупно за последние семь лет даже завышенная доходность пенсионных накоплений в полтора раза отстает от накопленной инфляции.

Эксперты, как пишет "НГ", не уверены, что щедрые налоговые выплаты и льготы подтолкнут граждан к передаче своих живых денег в бюджеты частных фондов. Низкая доходность НПФ вместе с историей заморозок накопительной части пенсионных накоплений подорвали доверие массы россиян к отечественным финансовым институтам, считают наблюдатели.

Средневзвешенная доходность пенсионных накоплений НПФ по итогам 2023 года составила 9,9%, говорится в последнем отчете ЦБ. Однако это вовсе не значит, что средства каждого вкладчика увеличились в системе НПФ на эти самые 9,9%. В хитрой терминологии Центробанка россиянам нужно различать три совершенно разных индикатора доходности: доходность накоплений, доходность резервов и прирост рублей на счетах будущих пенсионеров в НПФ. "Так что нет ничего удивительного, в том, что доходность пенсионных резервов (то есть совокупность всех средств, находящихся в собственности фонда и предназначенных для исполнения фондом обязательств перед своими клиентами в соответствии с договорами негосударственного пенсионного обеспечения) за прошлый год составила 8,8%", - пишет "НГ".

В ведомстве Эльвиры Набиуллиной также сообщают, что у всех НПФ доходность за 2023 год оказалась положительной. Кроме того, "доходность большинства фондов превысила инфляцию". А именно: 18 из 27 фондов, осуществляющих деятельность по обязательному пенсионному страхованию, и 20 из 35 фондов, осуществляющих деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению, продемонстрировали доходность выше инфляции.

Как отмечает газета, оба этих показателя – пенсионные накопления и резервы – демонстрируют общий уровень доходности фондов, то есть до выплаты вознаграждения фонду. А значит, для вкладчика НПФ фонды заработали заметно меньше. Так, по итогам прошлого года средневзвешенная доходность инвестирования средств пенсионных накоплений, отражающая результаты инвестирования на счетах застрахованных лиц, составила всего 7,8%. Таким образом, доходность оказалась в пределах статистической погрешности по отношению к инфляции (официальная инфляция по итогам 2023 года составила 7,4%).

У отдельных НПФ показатели еще скромнее. Из данных ЦБ, к примеру, следует, что некоторые фонды за вычетом своего вознаграждения показали доходность в пределах 2–3%. Кто-то не смог осилить порог даже в 1% годовых.

Низкая доходность (а скорее даже отрицательная) остается для НПФ хронической проблемой, пише газета. По итогам 2022 года средневзвешенная доходность НПФ по пенсионным накоплениям составила 5,1%, а по пенсионным резервам – 5,4%. Доходность же инвестирования средств пенсионных накоплений, отражающая результаты инвестирования на счетах застрахованных лиц, составила всего 3,6%. При этом годовая инфляция за тот же период практически достигла 12%.

И ситуация с низкой доходностью в целом мало меняется. НПФ по показателям доходности хронически не могут справиться с инфляцией вна длительном отрезке времени. В ЦБ отмечают, что накопленная доходность пенсионных накоплений НПФ с 2017-го на конец 2023 года составила 50%, пенсионных резервов – 51,6%. Накопленная же инфляция за тот же период составила 50,5%. Доходность же пенсионных накоплений за вычетом выплаты вознаграждений – 35,8%. Получается, что НПФ в общем и целом научились зарабатывать на уровень инфляции "для себя", однако выплаты для граждан остаются глубоко отрицательными.

Низкая доходность не способствует популярности НПФ у российских граждан, считает профессор РЭУ им. Плеханова Наталья Челухина. "Дополнительную проблему представляет уровень доверия россиян к финансовым институтам. Заморозка накопительной части пенсионных накоплений, которая длится уже 10 лет, также создала негативный "имидж" пенсионной системе. Очевидно, что одними налоговыми льготами стимулировать заключение договоров с НПФ не получится", – полагает она.