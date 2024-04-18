Разбогатеть мешает ряд вредных финансовых привычек

18 апреля. FINMARKET.RU - Многие россияне задаются вопросом, существует ли идеальная формула, которая поможет приумножить ихи сформировать достойную "финансовую подушку безопасности" в короткие сроки. По мнению экспертов, опрошенных "Российской газетой" , тотальный отказ от кредитов, дорогих вещей и экономия во всём - еще не рецепт финансового успеха. Гораздо лучше раз и навсегда искоренить вредные финансовые привычки, которые делают жизнь граждан несбалансированной.

"Самая главная причина бедности - это лень и поиск оправданий. Не та родословная, не там родился и так далее. Конечно, стартовые условия играют важную роль, кому-то придётся сделать меньше, кому-то больше - такова жизнь. Но если не делать ничего - успеха не будет точно", - рассуждает в беседе с "РГ" член комиссии Госсоветапо направлению "Малое и среднее предпринимательство", президент образовательной корпорации "Синергия" Вадим Лобов.

Одна из неочевидных причин финансовых проблем - вложение в образование, которое для вас бесполезно. В результате миллионы людей трудятся без интереса и энтузиазма, ходят на нелюбимую работу или зарабатывают по минимальной планке.

Нельзя вкладывать в удачу, говорит Лобов. Иллюзия того, что удача может стать основой финансового благополучия воспевается в кино и книгах, но это лишь романтика. А в суровой реальности лотерея, азартные игры, аферизм - это практически гарантированный путь в бедность.

Также не стоит ориентироваться на других, не стоит сравнивать свои успехи с теми, кто зарабатывает больше, или уже давно откладывает и формирует свой капитал. Равно как и не нужно торопиться приобрести дорогую технику или автомобиль в кредит, чтобы не отстать от окружающих.

Жадность, скупость, тяга сохранять деньги любой ценой - на самом деле это еще одна распространенная причина бедности, говорит Лобов. Такие деньги часто лежат мертвым грузом, не создают прибыли и не способствуют развитию.

По мнению инвестконсультанта "ВТБ Мои Инвестиции" Ярослава Лазарева, невозможно разобраться в личном бюджете без четкого понимания "а куда уходят деньги?". Если все пустить на самотек - деньги будет растворяться в череде ненужных трат. Можно попробовать вести учет расходов, вместе с учкоторым поможет и личный финансовый план.

Основной принцип здорового подхода к своим финансам звучит так: не стоит тратить больше, чем зарабатываешь. Инвестконсультант предлагает задуматься о том, чтобы найти возможность для формирования своих накоплений.