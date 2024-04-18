Что поможет вдвое снизить бедность к 2030 году

18 апреля. FINMARKET.RU - Эксперты ИнститутА ВЭБа пришли к выводу, что для устойчивого роста темпами более 3% в год в ближайшие десятилетия экономика России должна стать более социально ориентированной. Ее потенциал можно реализовать в полной мере только при существенном снижении уровня бедности и расширении среднего класса, пишут "Ведомости"

В апрельском долгосрочном прогнозе до 2050 г. для изменения ситуации с бедностью и роста реальных доходов граждан экономисты предлагают несколько системных мер. Среди основных - изменение методики расчета прожиточного минимума (ПМ), введение единого пособия для малоимущих бездетных граждан и изменение подхода к индексации пенсий.

По оценке экспертов, инициативы в совокупности позволят достичь роста реальных располагаемых доходов населения на 4,7% в год в среднем за 2023-2035 гг. и 4,1% - в 2036-2050 гг., а также снизить уровень бедности вдвое к 2030 г.

В результате реализации предложенных мер социальная структура в России существенно изменится, указано в прогнозе. К 2035 г. доля малоимущих снизится с 9% до 6%, низкодоходная категория (с доходами от 1 до 3 ПМ) уменьшится с 54% до 49%. В то же время доля граждан, которых можно отнести к среднему классу, вырастет с 34% до 41%.

Чтобы сократить долю малоимущих, эксперты предложили изменить формулу расчета ПМ с 2026 г. Его необходимо привязать к стоимости фиксированного набора товаров и услуг, который в отличие от применявшейся ранее минимальной потребительской корзины будет включать более дорогие и качественные товары и большее их количество. Это позволит увеличить размер социальной поддержки и расширить круг граждан, которые ее получают, поясняют эксперты ВЭБа.

Минимальная корзина, которая применялась для расчета ПМ до 2021 г., не учитывала многие базовые потребности: в ней были самые дешевые продукты, пояснил руководитель Института ВЭБа Андрей Клепач. Новый набор, определенный экспертами, соответствует уровню достаточной обеспеченности гражданина и учитывает реальную структуру потребления, рассказал он.

Другая инициатива ВЭБа - ввести единое пособие по нуждаемости для малоимущих граждан (по аналогии с единым пособием на детей) для повышения их доходов до ПМ. Пособие предлагается выплачивать по принципу социального контракта, когда обязательство на себя берет не только государство, но и получатель льготы - например, от него требуется трудоустроиться или открыть свое дело. В случае введения такой выплаты доля малоимущих россиян, не охваченных мерами поддержки, снизится почти до нуля, прогнозируют экономисты ВЭБа. Бюджету эта мера обойдется в 300 млрд руб. в год в начале реформы и далее в среднем по 200 млрд руб. в год.

Эксперты института также предложили изменить подход к индексации и накопительной системе пенсий. Повышение выплат следует проводить как для неработающих, так и для трудоустроенных пенсионеров, а его темпы должны превышать рост зарплат. При этом государство должно запустить новую накопительную систему пенсий, в том числе внедрить в нее индивидуальные инвестсчета.

Среди других предложенных мер - модернизация системы оплаты труда работников сферы науки и развития человеческого капитала, повышение стипендии студентам, аспирантам и ординаторам до ПМ, продление программы льготного ипотечного кредитования и развитие института социального жилья (при усилении их адресности и отходе от льготного кредитования в столичных агломерациях).