Согласованы поправки к законопроекту о криминализации "бумажных" начислений

17 апреля. FINMARKET.RU - Правительство предложило конкретизировать нормы депутатского законопроекта, которым вводится уголовная ответственность для организаторов схем с "бумажным". В проекте поправок уточняется, что наказание возможно только для организаторов махинаций с НДС (фирмы-однодневки, которые продают фиктивные счета-фактуры для занижения базы по налогам).

Проект поправок согласовали государственно-правовое управление президента, МВД, ФНС, Минфин, Минэкономразвития, ФСБ, СК, следует из материалов к проекту поправок, пишут "Ведомости"

был внесен в Госдуму еще в декабре 2022 г., а в первом чтении его приняли только 5 апреля 2024 г.

Предложенная авторами формулировка состава преступления допускала необоснованное уголовное преследование руководителей и бухгалтеров компаний, допустивших ошибки и неточности в налоговых декларациях, предупреждал президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин в письме на имя главы комитета Госдумы по госстроительству Павла Крашенинникова в начале 2023 г. Расплывчатость формулировок создает риск, что следователи начнут применять ее не только к организаторам площадок "бумажного" НДС, но и к реальному бизнесу, указывал в письме Шохин.

Законопроектом предлагается внесение изменений в ст. 173.3 УК. Она предусматривает ответственность за сбыт и представление в налоговые органы заведомо подложных счетов-фактур и налоговых деклараций. Эти документы для подтверждения налоговых вычетов недобросовестных налогоплательщиков сбываются заказчику либо по его поручению представляются в налоговые органы, за что организаторы противоправной деятельности получают незаконное вознаграждение в виде 2-3% от суммы фиктивно подтвержденных налоговых вычетов, говорится в пояснительной записке.

По законопроекту к лицам, предоставляющим такие услуги, может быть применен штраф (на сумму 100-300 тыс. руб.), принудительные работы или лишение свободы на срок до 4-х лет.

Согласно проекту поправок, ответственность будет наступать за организацию деятельности по предоставлению в налоговые органы и сбыту заведомо подложных счетов-фактур и налоговых деклараций с использованием подставных лиц либо персональных данных, полученных незаконным путем. Кроме того, был исключен признак преступления, предусмотренный в первоначальной редакции нормы, - причинение ущерба гражданам или организациям. Уклонение от уплаты налогов, а также незаконное получение налогового вычета влечет за собой причинение ущерба прежде всего соответствующему бюджету, а не гражданам или организациям, указало в заключении на проект правовое управление Госдумы.