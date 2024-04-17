Банки с осторожностью кредитуют предприятия МСБ

17 апреля. FINMARKET.RU - Несмотря на рост выдачи займов предприятиямна треть в 2023 году, уровень проникновения кредитования в сегмент остается ниже 10%.пока относятся к нему осторожно, пишет "Коммерсант" . После начала санкционного давления на крупный бизнес в 2022 году и введения ограничений на розничное кредитование со стороны ЦБ в 2023 году сегмент МСБ выглядит перспективным, но сохраняются трудности с оценкой бизнеса, его прозрачностью и залогами.

Потенциал у МСБ большой, особенно на фоне усиления его роли в трансформации экономики с учетом санкционного давления на крупный бизнес. Продолжающаяся инфраструктурная стройка и меньшая чувствительность по сравнению с крупными предприятиями к жестким денежно-кредитным условиям вместе с ограничениями регулятора в части розничного кредитования подталкивают банковскую отрасль сфокусироваться на альтернативных направлениях, считает директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Сурен Асатуров.

Однако финансирование сегмента будет сосредоточено на коротких кредитах, признают участники рынка. Определяющим фактором в кредитовании предпринимателей является ключевая ставка - при ее высоком значении спрос на финансирование смещается в сторону краткосрочных оборотных средств, отметил заместитель руководителя блока среднего и малого бизнеса ПСБ Кирилл Тихонов.