Еще четыре китайских банка перестали принимать юани из РФ

17 апреля. FINMARKET.RU - Ситуация с платежами из России врезко ухудшилась в конце марта. Порядка 80% транзакций вернулось, рассказал "Известиям" источник из бизнес-сообщества. По его словам, список кредитных организаций КНР, которые перестали принимать юани из РФ, расширился. К нему добавились ICBC, China Citic Bank, Industrial Bank (они занимают первое, 10-е и 12-е места по капитализации соответственно), а также Bank of Taizhou.

Информацию подтвердил генеральный директор делового совета при Торгово-промышленной палате (ТПП) РФ Алексей Егармин. По его словам, особенно усложнилисьза промышленные товары. При этом транзакции за обычные потребительские продукты Китай всё еще может пропускать.

Новые ограничения ввел и Bank of China - теперь лишь небольшая доля операций проходит из России в этот банк, добавил первый собеседник издания. Он подчеркнул: сегодня отправить юани в КНР - большая проблема. Из-за этого импорт оборудования в апреле оказался очень затруднен, и в мае это продолжится.

Прежде всего сложности касаются крупнейших банков КНР. В незначительном объеме платежи продолжают идти, однако в основном с Россией сейчас работают небольшие китайские финорганизации, отметил источник.

Китайские кредитные организации начали возвращать около 70-80% транзакций, сказал коммерческий директор компании "Импая Рус" Алексей Разумовский. Сначала платеж долго висит, клиента просят заполнить дополнительные анкеты, продолжается проверка, а затем приходит отказ в проведении операции. Причину не объясняют, подчеркнул эксперт.

Проблемы с расчетами начались еще в конце декабря 2023 года. Это обусловлено вступлением в силу 12-го пакета мер против нашей страны - тогдаКНР стали отказываться принимать платежи в долларах из России, потому что такие операции легко отслеживают в США.