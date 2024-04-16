Совет по кодификации: запрет на открытие подростками счетов в банках не может быть поддержан

16 апреля. FINMARKET.RU - Совет при президенте России по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства заключил, что инициированные вице-спикером Госдумы Сергеем Неверовым и зампредом комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Натальей Костенко поправки о запрете банкам открыватьлицам до 18 лет без согласия родителей не могут быть поддержаны. "Ведомости" ознакомились с экспертным заключением совета на, внесенным в Госдуму 20 марта.

Как сообщила "Ведомостям" Костенко, проект был поддержан Минфином, МВД и Минпросвещения.

Совет по кодификации заключил, что инициированная депутатами поправка "не разрешает, а дополнительно создает неопределенность в вопросе о том, требуется ли получение согласия законных представителей для заключения несовершеннолетним договора банковского счета в случаях, предусмотренных п. 2 ст. 26 ГК РФ". Как отмечается в заключении, хотя в ГК и нет прямого указания на необходимость получения согласия законного представителя для открытия счета подростками 14-18 лет, ответ на этот вопрос следует из системного толкования ст. 26 ГК, регулирующей вопросы их дееспособности и права распоряжаться своим заработком и совершать мелкие бытовые сделки.

В заключении совета по кодификации отмечается, в частности, что действующее законодательствоуже исходит из того, что по общему правилу для заключения договора банковского счета необходимо получить согласие родителей. Совет считает, что проблема, заявленная в пояснительной записке к законопроекту (противоправные случаи с использованием злоумышленниками банковских карт подростков, а также незаконное оформление кредитов), "не требует внесения предлагаемых изменений в ст. 846 ГК РФ". "Кроме того, заявленная в пояснительной записке к проекту цель "защиты несовершеннолетних от кредитования" могла бы быть достигнута не путем установления прямого запрета на заключение несовершеннолетним любых договоров банковского счета без согласия родителей, а путем осуществления контроля за соблюдением банками действующей редакции статьи 26 ГК РФ", - заключили эксперты совета.

Совет по кодификации - консультативный орган при президенте, обеспечивающий взаимодействие между органами госвласти, общественными организациями и научными учреждениями при рассмотрении вопросов, связанных с изменением гражданского законодательства. Возглавляет совет глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Собеседник, близкий к совету, говорит, что если совет не поддерживает законопроект, то обычно он отправляется на доработку.