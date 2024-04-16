Минфин выступил за завершение IT-ипотеки и программы под 8% в срок

16 апреля. FINMARKET.RU - Минфин поддерживает завершение всех программ льготной ипотеки, кроме семейной, в ранее обозначенные сроки. Об этом " Известиям " рассказал директор департамента финполитики Минфина Алексей Яковлев. Госпрограмма для IT-специалистов должна закончиться в конце 2024-го, а на новостройки под 8% — в июне этого года. Сейчас более 90% кредитов на первичке выдаются по льготным условиям — долю следует сократить до 25%, считают в Минфине.

Льготные ипотечныедолжны планово завершиться в ранее обозначенные сроки, сообщил "Известиям" директор департамента финполитики Минфина Алексей Яковлев. Исключением станет только семейная, ее уже решено продлить до 2030 года. Об этом еще в феврале заявил президент России Владимир Путин.

Сейчас уже более 90% всех кредитов на рынке первичного жилья выдаются по льготным условиям, отметил представитель Минфина. По его словам, основная причина — в высоких ставках из-за жесткой политики ЦБ. Тенденция, которая начала формироваться еще до повышения ключевой, ведет к перекосу на рынке, объяснил Алексей Яковлев. В среднесрочной и долгосрочной перспективе стоит задача снизить долю выдач ссуд по льготным программам на первичном рынке до 25%.

"Ипотека — это инструмент, который фиксирует условия здесь и сейчас, но имеет длительные обязательства, поэтому в работе с ним нужно быть осторожным", — подчеркнул Алексей Яковлев.

Участники рынка выступили за адресное продление программ, например, на определенные регионы или категории населения. Сейчас двузначная ключевая ставка фактически не позволяет россиянам оформлять жилищные ссуды.

Сейчас в России действует несколько льготных ипотечных программ. Самая популярная — под 8% на новостройки. По ней установлено ограничение на размер займа в 6 млн рублей, однако льготу разрешается сочетать с рыночным кредитом (взять оставшуюся часть под более высокий процент). Она действует до 1 июля 2024 года.

IT-ипотека будет действовать до конца 2024-го. Она позволяет работникам аккредитованных компаний при определенных условиях оформить ссуду по ставке до 5%.