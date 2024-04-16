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16 апреля 2024 года 08:55
В отелях легализуют невозвратные тарифы
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Артем Геодакян/ТАСС
16 апреля. FINMARKET.RU - Минэкономразвития разработало поправки в Гражданский кодекс, которые позволят легализовать невозвратные тарифы в гостиницах, пишет "Российская газета". Это, как ожидается, должно повысить доходы отелей. Сейчас заказчик вправе отказаться от исполнения договора возмездного оказания услуг при условии оплаты исполнителю понесенных расходов. Предполагается, что отказаться от заказа нельзя будет при применении невозвратного тарифа. Помимо поправок в ГК РФ разрабатываются поправки о невозвратных тарифах в гостиницах в закон об основах туристской деятельности. В 2023 году, указывается в пояснительной записке, менее чем за неделю до предполагаемой даты заезда отменялось 9,6% бронирований. При этом четыре из десяти "разбронированных" номеров так и остаются пустовать, из-за этого отели теряют 4% от выручки. Гостиничная отрасль России в целом теряет за год более 20 млрд рублей.
Опубликовано Финмаркет
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