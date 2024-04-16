Угольная отрасль стоит на пороге тяжелого кризиса

16 апреля. FINMARKET.RU - Комиссия Госсовета по энергетике считает, что угольная отрасльстоит на пороге тяжелого кризиса, который приведет к убыткам в 450 млрд рублей по итогам года, перекрывающим заработок в 2020-2021 годах, пишет "Коммерсантъ".

Причина в падении цен, подорожании логистики и росте расходов на обслуживание кредитов. Для поддержки отрасли предлагается отменить экспортную пошлину или ввести цену отсечения, ниже которой она не применяется, а также вернуть льготы и дать новые скидки к тарифам РЖД.

Главный стратег инвестиционной компании "Вектор икс" Максим Худалов полагает, что "цены по энергоуглям в этом году, вероятно, не поднимутся выше предложенной в качестве уровня отсечения". Премиальные марки коксующихся углей имеют шанс преодолеть планки, полагает эксперт.