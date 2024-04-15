Банки отмечают рост спроса среди иностранцев на карты "Мир"

15 апреля. FINMARKET.RU - Российскиеотмечают существенный рост спроса среди иностранцев на карты "Мир" в 1-м квартале, пишет "Коммерсант" . Больше всех открывают карты туристы из Китая, пик наблюдался в феврале, когда в стране праздновали Новый год. Ряд собеседников издания связывают тенденцию с тем, что осенью 2023 года заработал закон об упрощенной процедуре открытия карт "Мир" иностранцами - в октябре был утвержден список из 25 стран, гражданам которых они доступны.

По словам управляющего директора Совкомбанка Анны Камбуловой, выдачи карт нерезидентам в первом квартале 2024 года выросли почти на 20% год к году, и "доля активных пользователей не снижается в последние 18 месяцев". В Тинькофф-банке наблюдают "значительный рост выдачи дебетовых карт гражданам Китая" с сентября 2023 года, а с февраля 2024 года тенденция стала заметна в отношении граждан Белоруссии и Индии.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) связывают позитивную динамику с "открытием Китая и введением электронных виз". Вице-президент АТОР Сергей Ромашкин считает, что поток в 2024 году интуристов вырастет в полтора-два раза. На первом месте по числу гостей окажутся граждане Китая, активность будут проявлять также туристы из ОАЭ, Саудовской Аравии, Ирана и Индии, считает он. В "Интуристе" рассчитывают на рост в три раза.