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15 апреля 2024 года 08:47
В РФ создадут комиссию по расследованию ИИ-инцидентов
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Артем Геодакян/ТАСС
15 апреля. FINMARKET.RU - Минэкономразвития планирует создать комиссию по расследованию инцидентов, вызванных использованием искусственного интеллекта (ИИ). Она также будет регламентировать права собственности на результаты интеллектуальной деятельности, созданные с помощью технологий ИИ. Об этом "Ведомостям" рассказал представитель министерства. Изменения будут добавлены ко второму чтению поправок в законопроект "Об экспериментальных правовых режимах (ЭПР) в сфере цифровых инноваций" (258-ФЗ), добавил он. Первоначальный проект поправок был внесен в Госдуму в декабре 2023 г. и принят в первом чтении 16 февраля. Утвержденные тогда изменения касались сокращения сроков рассмотрения заявок на создание ЭПР с 90 до 50 дней и положения о страховании ответственности за возможный вред жизни, здоровью или имуществу от применения технологии. Сейчас общая идея состоит в том, что создать ЭПР можно будет быстрее, объясняет гендиректор ассоциации разработчиков и пользователей ИИ в медицине "Национальная база медицинских знаний" Борис Зингерман. Если будет введено страхование инцидентов, связанных с ЭПР, то, для того чтобы оценивать эти страховые случаи, будет создана комиссия, которая будет их разбирать, добавил он. Участник ЭПР должен будет вести реестр лиц, которые связаны с технологией и которые являются ответственными при использовании решений, созданных с применением ИИ, объяснил "Ведомостям" сенатор Артем Шейкин. В случае инцидента с ИИ субъект ЭПР будет обязан предоставить комиссии в течение двух рабочих дней необходимые документы для расследования причин и установления круга ответственных, добавил он. По итогам работы комиссия будет готовить заключение о причинах произошедшего, обстоятельствах, указывающих на виновность лиц, а также о необходимых мерах по возмещению вреда, пояснил сенатор.
Опубликовано Финмаркет
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