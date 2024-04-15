Разрыв между пенсиями работающих и незанятых сократился до 5,6 тыс. руб.

15 апреля. FINMARKET.RU - С начала 2023 по январь 2024 года средниепо старости работающих граждан выросли с 15,9 тыс. до 17,9 тыс. рублей, то есть почти на 13%. Речь о начисленных средствах: все поступления суммируются и делятся на количество получателей. По факту же деньги, которые поступают конкретному гражданину, могут отличаться от этой цифры: они зависят от стажа, накопленных пенсионных баллов, региона.

А вот выплаты незанятым россиянам за тот же период в среднем увеличились на 8% - с 21,8 тыс. до 23,5 тыс. Такие данные приводятся в статистике Соцфонда, пишут "Известия"

Разрыв между выплатами трудящимся и незанятым в прошлом году снизился. Это произошло впервые как минимум за два с половиной года (СФР публикует данные только с октября 2021-го).

На январь-2024 разница составила 5,6 тыс. - на 5% ниже, чем год назад, подсчитали "Известия". В начале 2023-го показатель достигал 5,9 тыс., с 2022-го увеличившись на треть (с 4,4 тыс.). А в октябре 2021-го - когда такую статистику начали публиковать - он равнялся всего 3 тыс.

В России страховые пенсии по старости индексируются только неработающим. В начале этого года выплаты подняли на 7,5%, в 2023-м - на 4,8%, а в 2022-м их повышали дважды - на 8,6% в январе и 10% в июне.

Причины сокращения разрыва - в совершенствовании пенсионной системы (чем дольше человек работает и позднее выходит на пенсию, тем большая выплата ему положена), а также в распространении схемы с увольнением и повторным приемом на работу пожилых людей. В итоге к 1 января 2024-го пенсии занятых граждан увеличились на 13% (за год), до 17,9 тыс. рублей, а незанятых - на 8%, до 23,5 тыс.