Медиарейтинг банков за март 2024 года

В марте 2024 года ведущие игроки банковского сектора - Сбербанк и ВТБ - сохранили свои позиции в ТОПе рейтинга медиаприсутствия СКАНа. Третье место по количеству упоминаний занял банк ФК "Открытие", по показателю Индекса заметности и охватам - "Тинькофф Банк". В пятерку лидеров также вошли Газпромбанк, Альфа-Банк и Промсвязьбанк.
Сбербанк традиционно сохранил первое место c результатом 42 030 упоминаний (37 916 в феврале). Вторую позицию занял ВТБ - 34 595 упоминаний (35 187 в феврале), за ним следует банк ФК "Открытие" - 11 090 упоминаний (11 976 месяцем ранее).
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Показатель Индекса заметности Сбербанка вырос на 5,4% по сравнению с предыдущим месяцем, ВТБ потерял 13%, заметность "Тинькофф Банка" выросла на 27,5% по сравнению с февралем.
В рейтинге охвата первую строку рейтинга занял Сбербанк с результатом 296 млн (+12,5%, 263,1 млн в феврале). На втором месте - ВТБ с результатом 265,5 млн, показатель вырос на 34,6% в сравнении с предыдущим месяцем (197,3 млн). Третью строчку занял "Тинькофф Банк", его показатели выросли на 26,5% - до 201,7 млн (159,4 млн месяцем ранее).
Ключевым событием в медиаполе Сбербанка в марте стала публикация финансовой отчетности по РСБУ за январь-февраль 2024 года. Чистая прибыль увеличилась на 4,7% по сравнению с 2023 годом и составила 235,5 млрд рублей. Рентабельность капитала за первые два месяца текущего года составила 21,7%, в феврале - 22,8%. Расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, за январь-февраль 2024 года составили 149,6 млрд рублей. Без учета влияния изменения валютных курсов стоимость риска составила 1,9%.
Также в марте Сбербанк предупредил россиян о новой схеме мошенников через функцию трансляции экрана во время видеозвонка, которая позволяет прочесть номера карт, суммы на счетах, коды, а значит, украсть средства. Как рассказали эксперты, злоумышленники создают аккаунт, якобы принадлежащий Сбербанку, - с названием, имитирующим номер 900 и логотипом банка.
Президент Сбербанка Герман Греф в рамках Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ) прочел лекцию, посвященную развитию технологии искусственного интеллекта (ИИ). "Сегодня технологии ИИ часто называют технологиями ядерного проекта ХХ в. - так сказал наш президент на конференции Al Journey, и, к сожалению, каждый год мы видим, как его слова оказываются пророческими", - указал Греф. ИИ проникает в повседневную жизнь в два раза быстрее, чем в свое время смартфоны, и в четыре раза быстрее, чем интернет.
Сбербанк в пятый раз возглавил рейтинг
Forbes ста крупнейших надежных банков в России. По данным издания, активы банка по итогам 2023 года оцениваются в 51,37 трлн рублей. Сбер также занимал первую строчку рейтинга по итогам 2022 года, 2021 года, 2012 года и 2011 года. Вторую строчку рейтинга занял ВТБ. Forbes оценил активы банка в 26,26 трлн рублей. На третьем месте в рейтинге оказался Росбанк с активами в 2,16 трлн рублей.
Наиболее заметным событием в информационном поле ВТБ стала публикация новой стратегии развития группы на 2024-2026 годы. По итогам трех лет банк планирует заработать 650 млрд рублей. К выплате дивидендов планируют вернуться по итогам 2025 года, их размер должен составить 80 млрд рублей. "Мы наметили достаточно амбициозные целевые показатели в плане финансовых результатов. Планируем, что наша прибыль по итогам 2026 года вырастет до порядка 650 млрд рублей, что доля рынка по активам составит не менее 18% и во внешнеэкономической деятельности не менее 15%", - заявил президент - председатель правления ВТБ Андрей Костин.
Другим резонансным событием в медиаполе ВТБ стала публикация финансовой отчетности по МСФО за первые два месяца 2024 года. Чистая прибыль составила 61,3 млрд рублей, снизившись на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (91,7 млрд рублей). "Нужно помнить, что в предыдущем году в данных на конец февраля уже в составе нашей прибыли находилась материальная доля разовых эффектов от переоценки структурной открытой валютной позиции (...). При этом внутри результатов двух месяцев этого года никаких разовых эффектов в доходах мы не видим", - пояснил журналистам первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов, комментируя отчетность.
ВТБ также объявил о планах нарастить объем юаневых вкладов физлиц почти в два раза до конца 2024 года, увеличив их долю в общем объеме валютных вкладов до 50%. Как отметил старший вице-президент ВТБ Дмитрий Брейтенбихер, сейчас происходит замещение ранее приобретенных инвестиционных и депозитных продуктов в долларах и евро. "Подавляющее большинство вкладов в иностранной валюте открывается именно в китайской валюте. Рост роли юаня в международных расчетах также сказывается на интересе к китайской национальной валюте", - заявил он.
В марте ВТБ завершил первый этап интеграции автобизнеса банка ФК "Открытие" - "Открытие Авто", банк приступил к переводу портфеля клиентов. Отмечается, что в рамках первого этапа банк подключил 35 новых партнеров-дилеров, более 200 автосалонов, а также оформил 380 мобильных и POS-агентов. Также к группе были подключены пять партнеров среди автопроизводителей - бренды Chery, Jetour, Livan, Hisun и "Компас".
Банк ФК "Открытие" проанализировал расходы клиентов в период длинных выходных 22-25 февраля 2024 года. Наибольший рост трат пришелся на услуги такси и магазины бытовой техники и электроники. При этом снизились покупки в строительных магазинах, маркетплейсах, ресторанах и автосервисах. "Несмотря на рост трат в отдельных категориях, в целом мы не увидели увеличения расходов в праздничные февральские выходные", - отметил Алексей Перов, заместитель лидера трайба "Ежедневный банкинг" банка "Открытие".
Наиболее резонансным событием в информационном поле "Тинькофф Банка" стала инициатива совета директоров "ТКС Холдинга" об интеграции в свой состав Росбанка. В качестве основного источника финансирования сделки холдинг планирует использовать допэмиссию своих акций. Инициативу поддержала группа "Интеррос", являющаяся крупнейшим акционером ТКС (31,5%) и консолидирующим - Росбанка. "Считаю, что создание объединенной структуры с точки зрения ее продуктовой линейки, удобства пользования, а также роста стоимости и финансовой устойчивости полностью отвечает интересам клиентов, акционеров и регулятора", - заявил президент "Интерроса" Владимир Потанин. Он уточнил, что "Тинькофф" и Росбанк сохранят лицензии, бренды и команды в рамках интеграции.
Банк России включил "Тинькофф банк" в реестр операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА), и согласовал соответствующие правила информационной системы кредитной организации. До этого в реестре ЦБ было 10 операторов информационных систем по выпуску ЦФА, в том числе платформа "Атомайз".
|
|Название
|Упоминания в СМИ, март 2024
|Упоминания в СМИ, февраль 2024
|Изменение, %
|1
|Сбербанк
|42 030
|37 916
|10,9
|2
|ВТБ
|34 595
|35 187
|-1,7
|3
|ФК Открытие
|11 090
|11 976
|-7,4
|4
|Тинькофф Банк
|9 569
|7 928
|20,7
|5
|Газпромбанк
|8 710
|6 872
|26,7
|6
|Россельхозбанк
|8 318
|7 147
|16,4
|7
|Альфа-Банк
|8 027
|6 610
|21,4
|8
|Промсвязьбанк
|7 821
|7 314
|6,9
|9
|Росбанк
|4 679
|2 540
|84,2
|10
|Совкомбанк
|4 453
|4 561
|-2,4
|11
|Банк УРАЛСИБ
|3 070
|2 847
|7,8
|12
|Банк ДОМ.РФ
|2 887
|2 445
|18,1
|13
|МТС Банк
|2 659
|2544
|4,5
|14
|Московский Кредитный Банк
|2 332
|2 216
|5,2
|15
|Почта банк
|2 007
|1 1136
|76,7
|16
|ХКФ Банк
|1 815
|1 611
|12,7
|17
|Райффайзенбанк
|1 806
|1 728
|4,5
|18
|Банк Санкт-Петербург
|1 642
|1 547
|6,1
|19
|Банк Синара
|1 502
|1 778
|-15,5
|20
|ОТП Банк
|1 357
|1 835
|-26,0
|21
|МСП Банк
|1 339
|1 102
|21,5
|22
|Дальневосточный банк
|1 286
|1 152
|11,6
|23
|Росгосстрахбанк
|1 249
|1 488
|-16,1
|24
|Банк Русский Стандарт
|1 068
|1 035
|3,2
|25
|РНКБ Банк
|1 067
|1 402
|--23,9
|26
|Киви Банк
|1 010
|2 467
|-59,1
|27
|Новикомбанк
|893
|1 021
|-12,5
|28
|Ренессанс Кредит
|849
|660
|28,6
|29
|Примсоцбанк
|769
|1 171
|-34,3
|30
|КБ "Центр-инвест"
|699
|435
|60,7
|31
|УБРиР
|668
|929
|-28,1
|32
|Алмазэргиэнбанк
|655
|171
|283,0
|33
|Ак Барс Банк
|641
|1 105
|-42,0
|34
|АБ "Россия"
|637
|242
|163,2
|35
|Банк "Точка"
|585
|932
|-37,2
|36
|ЮниКредит Банк
|341
|424
|27,6
|37
|СДМ Банк"
|511
|167
|206,0
|38
|Транскапиталбанк
|506
|119
|325,2
|39
|ВБРР
|455
|240
|89,6
|40
|АКБ "Металлинвестбанк"
|439
|656
|-33,1
|41
|Банк ТРАСТ
|434
|577
|-24,8
|42
|Севергазбанк
|404
|339
|19,2
|43
|Ингосстрах Банк"
|402
|84
|378,6
|44
|Абсолют Банк
|382
|321
|19,0
|45
|Росэксимбанк
|382
|526
|-27,4
|46
|Банк ЗЕНИТ
|381
|850
|-55,2
|47
|РосДорБанк
|381
|153
|145,8
|48
|Ситибанк
|372
|184
|102,2
|49
|Банк Левобережный
|367
|580
|-36,7
|50
|Фора-Банк
|347
|238
|45,8
|
|Название
|Индекс заметности, март 2024
|Индекс заметности, февраль 2024
|Изменение, %
|1
|Сбербанк
|6 457 948
|6 128 043
|5,4
|2
|ВТБ
|3 670 747
|4 229 132
|-13,2
|3
|Тинькофф Банк
|1 870 849
|1 467 780
|27,5
|4
|Альфа Банк
|1 372 971
|1 094 411
|25,5
|5
|Промсвязьбанк
|1 225 528
|852 447
|43,8
|6
|Россельхозбанк
|1 091 062
|846 037
|29,0
|7
|Росбанк
|1 009 743
|301 198
|235,2
|8
|Газпромбанк
|899 253
|632 156
|42,3
|9
|ФК Открытие
|787 056
|760 962
|3,4
|10
|Совкомбанк
|719 712
|767 391
|-6,2
|11
|Банк УРАЛСИБ
|607 844
|689 016
|-11,8
|12
|Райффайзенбанк
|357 299
|409 461
|-12,7
|13
|МТС Банк
|348 520
|229 957
|51,6
|14
|Банк ДОМ.РФ
|341 449
|335 989
|1,6
|15
|Новикомбанк
|333 795
|305 796
|9,2
|16
|Банк Санкт-Петербург
|286 567
|211 392
|35,6
|17
|Киви Банк
|281 723
|724 353
|-61,1
|18
|Банк Синара
|276 946
|325 671
|-15,0
|19
|ХКФ Банк
|232 201
|287 507
|-19,2
|20
|Почта банк
|208 231
|91 034
|128,7
|21
|РНКБ Банк
|195 524
|213 409
|-9,3
|22
|Росгосстрахбанк
|164 543
|216 633
|-24,0
|23
|КБ "Центр-инвест"
|147 393
|91 615
|60,9
|24
|МСП Банк
|144 735
|157 064
|-7,8
|25
|Банк Русский Стандарт
|133 672
|231 787
|-42,3
|26
|Московский Кредитный Банк
|131 992
|141 011
|-6,4
|27
|АБ "Россия"
|110 805
|13 346
|730,7
|28
|Банк "Точка"
|99 083
|185 158
|-46,5
|29
|УБРиР
|96 198
|166 069
|-42,1
|30
|Ак Барс Банк
|93 755
|159 111
|-41,1
|31
|Банк ТРАСТ
|90 903
|180 483
|-49,6
|32
|Банк БКФ/td>
|90 720
|105 603
|-14,1
|33
|Экспобанк
|64 067
|157 744
|-59,4
|34
|НБД-Банк
|59 956
|69 546
|-13,8
|35
|РосДорБанк
|52 186
|9 762
|434,6
|36
|ОТП-Банк
|51 784
|45 406
|14,0
|37
|Банк ЗЕНИТ
|50 566
|64 952
|-22,1
|38
|Примсоцбанк
|37 392
|29 599
|26,3
|39
|Ренессанс Кредит
|36 252
|58 285
|-37,8
|40
|ВБРР
|32 723
|6 004
|445,0
|41
|Банк "Кубань Кредит"
|32 056
|22 712
|41,1
|42
|Абсолют Банк
|30 298
|19 353
|56,6
|43
|Ингосстрах Банк
|28 783
|9 160
|214,2
|44
|Генбанк
|28 195
|4 978
|466,4
|45
|Азиатско-Тихоокеанский Банк
|26 532
|54 749
|-51,5
|46
|Алмазэргиэнбанк
|26 357
|19 098
|38,0
|47
|Банк Левобережный
|26 225
|41 752
|-37,2
|48
|Транскапиталбанк
|26 065
|10 026
|160,0
|49
|Модульбанк
|23 304
|123 906
|-81,2
|50
|Банк Авангард
|22 069
|70 896
|-68,9
|
|Название
|Охват аудитории, март 2024
|Охват аудитории, февраль 2024
|Изменение, %
|1
|Сбербанк
|296 039 064
|263 119 788
|12,5
|2
|ВТБ
|265 532 064
|197 300 998
|34,6
|3
|Тинькофф Банк
|201 743 068
|159 521 139
|26,5
|4
|Альфа-Банк
|134 286 794
|87 184 860
|54,0
|5
|Промсвязьбанк
|117 662 534
|79 444 261
|48,1
|6
|Банк УРАЛСИБ
|108 668 520
|78 529 862
|38,4
|7
|Газпромбанк
|104 469 058
|97 434 076
|7,2
|8
|СовкомБанк
|103 823 152
|89 577 643
|15,9
|9
|Роскомбанк
|94 939 828
|51 737 085
|83,5
|10
|Московский Кредитный Банк
|90 376 438
|34 439 599
|162,4
|11
|Почта банк
|87 812 352
|41 133 209
|113,5
|12
|Россельхозбанк
|78 674 302
|67 340 783
|16,8
|13
|ХКФ Банк
|72 133 846
|39 287 070
|83,6
|14
|ФК Открытие
|58 024 595
|70 442 891
|-17,6
|15
|Киви Банк
|57 305 930
|96 540 942
|-40,6
|16
|Райффайзенбанк
|55 364 826
|105 981 856
|-47,8
|17
|МТС Банк
|50 505 760
|70 607 110
|-28,5
|18
|Банк ДОМ.РФ
|48 038 528
|56 008 251
|-14,2
|19
|Ситибанк
|35 823 940
|5 752 318
|522,8
|20
|АБ "Россия"
|33 866 551
|10 713 498
|216,1
|21
|Банк БКФ
|32 816 420
|22 691 362
|44,6
|22
|Банк Русский Стандарт
|30 211 556
|22 543 887
|34,0
|23
|Банк "Точка"
|29 591 581
|74 808 569
|-60,4
|24
|Росгосстрахбанк
|29 222 061
|38 822 636
|-24,7
|25
|Ак Барс Банк
|29 047 410
|29 095 084
|-0,2
|26
|Банк Санкт-Петербург
|27 512 704
|39 194 083
|-29,8
|27
|Чайна Констракшн
|26 535 206
|45 933 470
|-42,2
|28
|Банк Синара
|23 176 744
|39 856 360
|-41,8
|29
|ОТП Банк
|21 884 366
|24 263 781
|-9,8
|30
|РосДорБанк
|21 716 567
|3 553 209
|511,2
|31
|РНКБ Банк
|21 358 843
|44 082 216
|-51,5
|32
|ЮниКредит Банк
|19 580 101
|26 134 485
|-25,1
|33
|Абсолют Банк
|18 876 450
|8 813 860
|114,2
|34
|Экспобанк
|18 718 450
|58 735 789
|-68,1
|35
|АКБ "Металлинвестбанк
|18 625 121
|61 214 352
|-69,6
|36
|Банк ТРАСТ
|17 604 769
|35 062 632
|-49,8
|37
|Банк ЗЕНИТ
|16 762 935
|22 849 721
|-36,6
|38
|Ингосстрах Банк
|16 679 986
|8 048 021
|107,3
|39
|УБРиР
|16 324 368
|14 247 655
|14,6
|40
|Новикомбанк
|15 153 240
|24 938 265
|-39,2
|41
|Дальневосточный банк
|14 186 423
|1 353 442
|948,2
|42
|МСП Банк
|13 818 138
|25 739 547
|-46,3
|43
|Ренессанс Кредит
|12 864 301
|7 581 394
|69,7
|44
|СМП Банк
|10 604 097
|434 774
|2339,0
|45
|СДМ-Банк
|10 226 752
|8 928 102
|14,5
|46
|ИНГ Банк (Евразия)
|9 646 932
|1 282 447
|652,2
|47
|Bank of China
|9 400 802
|22 410 894
|-58,1
|48
|"Тойота Банк"
|8 486 310
|21 985
|38500,5
|49
|ВБРР
|8 481 744
|4 679 655
|81,2
|50
|КБ "Центр-инвест"
|8 095 552
|4 960 221
|63,2
Главные темы публикаций:
СКАН
- 1. Совет директоров Банка России на заседании 22 марта сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых
- 2. Крупные банки объявили о мерах поддержки пострадавшим от теракта в "Крокус Сити Холле"
- 3. Глава ВТБ Андрей Костин подвел итоги стратегической недели банка: объявлены ключевые цели и приоритеты на 2024 - 2026 годы
- 4. Банки в Армении с 30 марта прекратят обслуживание карт российской платежной системы "Мир"
- 5. Глава Банка России Эльвира Набиуллина выступила на ежегодной встрече ЦБ с отечественными банками
- 6. Совет директоров группы "Тинькофф" предложил акционерам рассмотреть интеграцию в его структуру Росбанка
- 7. Samsung Pay и Google Play перестанут работать с российской платежной системой "Мир"
- 8. Прогноз Банка России: пик годовой инфляции ожидается в конце весны - начале лета, это будет связано с эффектом низкой базы
- 9. С 1 марта Банк России ввел дополнительные надбавки к коэффициентам риска по ипотеке
- 10. Банк России продлил еще на полгода ограничения на перевод средств за рубеж, они будут действовать до 30 сентября включительно
- это система, предназначенная для комплексного решения задач в сфере управления репутацией и анализа эффективности PR. Платформа собирает и анализирует новости о компаниях, персонах и брендах из СМИ, соцмедиа и официальных источников.
Упоминания в СМИ - общее количество упоминаний компании в средствах массовой информации за определенный период.
Индекс заметности - специальный индекс, разработанный проектом СКАН. Основными критериями являются влиятельность источника и роль компании в новости.
Охват аудитории -среднесуточный показатель потенциальной аудитории СМИ на дату публикации.
Методика
В рейтинге участвовали основные игроки банковской отрасли, работающие на территории РФ.
Рейтинги построены на основе базы СМИ системы "СКАН", которая включает на данный момент более 70 тыс. СМИ: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ.
Период исследования: Март 2024.
При составлении рейтинга учитывались все доступные для анализа в базе СМИ "СКАН" российские федеральные, региональные и зарубежные СМИ.
Данные для рейтинга рассчитаны по состоянию на 12.04.2024.
Авторы заранее признательны за любые дополнения и уточнения, которые можно направить электронной почтой по адресу marketing@scan-interfax.ru
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