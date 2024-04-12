Медиарейтинг банков за март 2024 года

В марте 2024 года ведущие игроки банковского сектора - Сбербанк и ВТБ - сохранили свои позиции в ТОПе рейтинга медиаприсутствия СКАНа. Третье место по количеству упоминаний занял банк ФК "Открытие", по показателю Индекса заметности и охватам - "Тинькофф Банк". В пятерку лидеров также вошли Газпромбанк, Альфа-Банк и Промсвязьбанк.

Сбербанк традиционно сохранил первое место c результатом 42 030 упоминаний (37 916 в феврале). Вторую позицию занял ВТБ - 34 595 упоминаний (35 187 в феврале), за ним следует банк ФК "Открытие" - 11 090 упоминаний (11 976 месяцем ранее).

. Показатель Индекса заметности Сбербанка вырос на 5,4% по сравнению с предыдущим месяцем, ВТБ потерял 13%, заметность "Тинькофф Банка" выросла на 27,5% по сравнению с февралем.

В рейтинге охвата первую строку рейтинга занял Сбербанк с результатом 296 млн (+12,5%, 263,1 млн в феврале). На втором месте - ВТБ с результатом 265,5 млн, показатель вырос на 34,6% в сравнении с предыдущим месяцем (197,3 млн). Третью строчку занял "Тинькофф Банк", его показатели выросли на 26,5% - до 201,7 млн (159,4 млн месяцем ранее).

Ключевым событием в медиаполе Сбербанка в марте стала публикация финансовой отчетности по РСБУ за январь-февраль 2024 года. Чистая прибыль увеличилась на 4,7% по сравнению с 2023 годом и составила 235,5 млрд рублей. Рентабельность капитала за первые два месяца текущего года составила 21,7%, в феврале - 22,8%. Расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, за январь-февраль 2024 года составили 149,6 млрд рублей. Без учета влияния изменения валютных курсов стоимость риска составила 1,9%.

Также в марте Сбербанк предупредил россиян о новой схеме мошенников через функцию трансляции экрана во время видеозвонка, которая позволяет прочесть номера карт, суммы на счетах, коды, а значит, украсть средства. Как рассказали эксперты, злоумышленники создают аккаунт, якобы принадлежащий Сбербанку, - с названием, имитирующим номер 900 и логотипом банка.

Президент Сбербанка Герман Греф в рамках Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ) прочел лекцию, посвященную развитию технологии искусственного интеллекта (ИИ). "Сегодня технологии ИИ часто называют технологиями ядерного проекта ХХ в. - так сказал наш президент на конференции Al Journey, и, к сожалению, каждый год мы видим, как его слова оказываются пророческими", - указал Греф. ИИ проникает в повседневную жизнь в два раза быстрее, чем в свое время смартфоны, и в четыре раза быстрее, чем интернет.

Сбербанк в пятый раз возглавилForbes ста крупнейших надежных банков в России. По данным издания, активы банка по итогам 2023 года оцениваются в 51,37 трлн рублей. Сбер также занимал первую строчку рейтинга по итогам 2022 года, 2021 года, 2012 года и 2011 года. Вторую строчку рейтинга занял ВТБ. Forbes оценил активы банка в 26,26 трлн рублей. На третьем месте в рейтинге оказался Росбанк с активами в 2,16 трлн рублей.

Наиболее заметным событием в информационном поле ВТБ стала публикация новой стратегии развития группы на 2024-2026 годы. По итогам трех лет банк планирует заработать 650 млрд рублей. К выплате дивидендов планируют вернуться по итогам 2025 года, их размер должен составить 80 млрд рублей. "Мы наметили достаточно амбициозные целевые показатели в плане финансовых результатов. Планируем, что наша прибыль по итогам 2026 года вырастет до порядка 650 млрд рублей, что доля рынка по активам составит не менее 18% и во внешнеэкономической деятельности не менее 15%", - заявил президент - председатель правления ВТБ Андрей Костин.

Другим резонансным событием в медиаполе ВТБ стала публикация финансовой отчетности по МСФО за первые два месяца 2024 года. Чистая прибыль составила 61,3 млрд рублей, снизившись на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (91,7 млрд рублей). "Нужно помнить, что в предыдущем году в данных на конец февраля уже в составе нашей прибыли находилась материальная доля разовых эффектов от переоценки структурной открытой валютной позиции (...). При этом внутри результатов двух месяцев этого года никаких разовых эффектов в доходах мы не видим", - пояснил журналистам первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов, комментируя отчетность.

ВТБ также объявил о планах нарастить объем юаневых вкладов физлиц почти в два раза до конца 2024 года, увеличив их долю в общем объеме валютных вкладов до 50%. Как отметил старший вице-президент ВТБ Дмитрий Брейтенбихер, сейчас происходит замещение ранее приобретенных инвестиционных и депозитных продуктов в долларах и евро. "Подавляющее большинство вкладов в иностранной валюте открывается именно в китайской валюте. Рост роли юаня в международных расчетах также сказывается на интересе к китайской национальной валюте", - заявил он.

В марте ВТБ завершил первый этап интеграции автобизнеса банка ФК "Открытие" - "Открытие Авто", банк приступил к переводу портфеля клиентов. Отмечается, что в рамках первого этапа банк подключил 35 новых партнеров-дилеров, более 200 автосалонов, а также оформил 380 мобильных и POS-агентов. Также к группе были подключены пять партнеров среди автопроизводителей - бренды Chery, Jetour, Livan, Hisun и "Компас".

Банк ФК "Открытие" проанализировал расходы клиентов в период длинных выходных 22-25 февраля 2024 года. Наибольший рост трат пришелся на услуги такси и магазины бытовой техники и электроники. При этом снизились покупки в строительных магазинах, маркетплейсах, ресторанах и автосервисах. "Несмотря на рост трат в отдельных категориях, в целом мы не увидели увеличения расходов в праздничные февральские выходные", - отметил Алексей Перов, заместитель лидера трайба "Ежедневный банкинг" банка "Открытие".

Наиболее резонансным событием в информационном поле "Тинькофф Банка" стала инициатива совета директоров "ТКС Холдинга" об интеграции в свой состав Росбанка. В качестве основного источника финансирования сделки холдинг планирует использовать допэмиссию своих акций. Инициативу поддержала группа "Интеррос", являющаяся крупнейшим акционером ТКС (31,5%) и консолидирующим - Росбанка. "Считаю, что создание объединенной структуры с точки зрения ее продуктовой линейки, удобства пользования, а также роста стоимости и финансовой устойчивости полностью отвечает интересам клиентов, акционеров и регулятора", - заявил президент "Интерроса" Владимир Потанин. Он уточнил, что "Тинькофф" и Росбанк сохранят лицензии, бренды и команды в рамках интеграции.

Банк России включил "Тинькофф банк" в реестр операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА), и согласовал соответствующие правила информационной системы кредитной организации. До этого в реестре ЦБ было 10 операторов информационных систем по выпуску ЦФА, в том числе платформа "Атомайз".

Название Упоминания в СМИ, март 2024 Упоминания в СМИ, февраль 2024 Изменение, % 1 Сбербанк 42 030 37 916 10,9 2 ВТБ 34 595 35 187 -1,7 3 ФК Открытие 11 090 11 976 -7,4 4 Тинькофф Банк 9 569 7 928 20,7 5 Газпромбанк 8 710 6 872 26,7 6 Россельхозбанк 8 318 7 147 16,4 7 Альфа-Банк 8 027 6 610 21,4 8 Промсвязьбанк 7 821 7 314 6,9 9 Росбанк 4 679 2 540 84,2 10 Совкомбанк 4 453 4 561 -2,4 11 Банк УРАЛСИБ 3 070 2 847 7,8 12 Банк ДОМ.РФ 2 887 2 445 18,1 13 МТС Банк 2 659 2544 4,5 14 Московский Кредитный Банк 2 332 2 216 5,2 15 Почта банк 2 007 1 1136 76,7 16 ХКФ Банк 1 815 1 611 12,7 17 Райффайзенбанк 1 806 1 728 4,5 18 Банк Санкт-Петербург 1 642 1 547 6,1 19 Банк Синара 1 502 1 778 -15,5 20 ОТП Банк 1 357 1 835 -26,0 21 МСП Банк 1 339 1 102 21,5 22 Дальневосточный банк 1 286 1 152 11,6 23 Росгосстрахбанк 1 249 1 488 -16,1 24 Банк Русский Стандарт 1 068 1 035 3,2 25 РНКБ Банк 1 067 1 402 --23,9 26 Киви Банк 1 010 2 467 -59,1 27 Новикомбанк 893 1 021 -12,5 28 Ренессанс Кредит 849 660 28,6 29 Примсоцбанк 769 1 171 -34,3 30 КБ "Центр-инвест" 699 435 60,7 31 УБРиР 668 929 -28,1 32 Алмазэргиэнбанк 655 171 283,0 33 Ак Барс Банк 641 1 105 -42,0 34 АБ "Россия" 637 242 163,2 35 Банк "Точка" 585 932 -37,2 36 ЮниКредит Банк 341 424 27,6 37 СДМ Банк" 511 167 206,0 38 Транскапиталбанк 506 119 325,2 39 ВБРР 455 240 89,6 40 АКБ "Металлинвестбанк" 439 656 -33,1 41 Банк ТРАСТ 434 577 -24,8 42 Севергазбанк 404 339 19,2 43 Ингосстрах Банк" 402 84 378,6 44 Абсолют Банк 382 321 19,0 45 Росэксимбанк 382 526 -27,4 46 Банк ЗЕНИТ 381 850 -55,2 47 РосДорБанк 381 153 145,8 48 Ситибанк 372 184 102,2 49 Банк Левобережный 367 580 -36,7 50 Фора-Банк 347 238 45,8

Название Индекс заметности, март 2024 Индекс заметности, февраль 2024 Изменение, % 1 Сбербанк 6 457 948 6 128 043 5,4 2 ВТБ 3 670 747 4 229 132 -13,2 3 Тинькофф Банк 1 870 849 1 467 780 27,5 4 Альфа Банк 1 372 971 1 094 411 25,5 5 Промсвязьбанк 1 225 528 852 447 43,8 6 Россельхозбанк 1 091 062 846 037 29,0 7 Росбанк 1 009 743 301 198 235,2 8 Газпромбанк 899 253 632 156 42,3 9 ФК Открытие 787 056 760 962 3,4 10 Совкомбанк 719 712 767 391 -6,2 11 Банк УРАЛСИБ 607 844 689 016 -11,8 12 Райффайзенбанк 357 299 409 461 -12,7 13 МТС Банк 348 520 229 957 51,6 14 Банк ДОМ.РФ 341 449 335 989 1,6 15 Новикомбанк 333 795 305 796 9,2 16 Банк Санкт-Петербург 286 567 211 392 35,6 17 Киви Банк 281 723 724 353 -61,1 18 Банк Синара 276 946 325 671 -15,0 19 ХКФ Банк 232 201 287 507 -19,2 20 Почта банк 208 231 91 034 128,7 21 РНКБ Банк 195 524 213 409 -9,3 22 Росгосстрахбанк 164 543 216 633 -24,0 23 КБ "Центр-инвест" 147 393 91 615 60,9 24 МСП Банк 144 735 157 064 -7,8 25 Банк Русский Стандарт 133 672 231 787 -42,3 26 Московский Кредитный Банк 131 992 141 011 -6,4 27 АБ "Россия" 110 805 13 346 730,7 28 Банк "Точка" 99 083 185 158 -46,5 29 УБРиР 96 198 166 069 -42,1 30 Ак Барс Банк 93 755 159 111 -41,1 31 Банк ТРАСТ 90 903 180 483 -49,6 32 Банк БКФ/td> 90 720 105 603 -14,1 33 Экспобанк 64 067 157 744 -59,4 34 НБД-Банк 59 956 69 546 -13,8 35 РосДорБанк 52 186 9 762 434,6 36 ОТП-Банк 51 784 45 406 14,0 37 Банк ЗЕНИТ 50 566 64 952 -22,1 38 Примсоцбанк 37 392 29 599 26,3 39 Ренессанс Кредит 36 252 58 285 -37,8 40 ВБРР 32 723 6 004 445,0 41 Банк "Кубань Кредит" 32 056 22 712 41,1 42 Абсолют Банк 30 298 19 353 56,6 43 Ингосстрах Банк 28 783 9 160 214,2 44 Генбанк 28 195 4 978 466,4 45 Азиатско-Тихоокеанский Банк 26 532 54 749 -51,5 46 Алмазэргиэнбанк 26 357 19 098 38,0 47 Банк Левобережный 26 225 41 752 -37,2 48 Транскапиталбанк 26 065 10 026 160,0 49 Модульбанк 23 304 123 906 -81,2 50 Банк Авангард 22 069 70 896 -68,9

Название Охват аудитории, март 2024 Охват аудитории, февраль 2024 Изменение, % 1 Сбербанк 296 039 064 263 119 788 12,5 2 ВТБ 265 532 064 197 300 998 34,6 3 Тинькофф Банк 201 743 068 159 521 139 26,5 4 Альфа-Банк 134 286 794 87 184 860 54,0 5 Промсвязьбанк 117 662 534 79 444 261 48,1 6 Банк УРАЛСИБ 108 668 520 78 529 862 38,4 7 Газпромбанк 104 469 058 97 434 076 7,2 8 СовкомБанк 103 823 152 89 577 643 15,9 9 Роскомбанк 94 939 828 51 737 085 83,5 10 Московский Кредитный Банк 90 376 438 34 439 599 162,4 11 Почта банк 87 812 352 41 133 209 113,5 12 Россельхозбанк 78 674 302 67 340 783 16,8 13 ХКФ Банк 72 133 846 39 287 070 83,6 14 ФК Открытие 58 024 595 70 442 891 -17,6 15 Киви Банк 57 305 930 96 540 942 -40,6 16 Райффайзенбанк 55 364 826 105 981 856 -47,8 17 МТС Банк 50 505 760 70 607 110 -28,5 18 Банк ДОМ.РФ 48 038 528 56 008 251 -14,2 19 Ситибанк 35 823 940 5 752 318 522,8 20 АБ "Россия" 33 866 551 10 713 498 216,1 21 Банк БКФ 32 816 420 22 691 362 44,6 22 Банк Русский Стандарт 30 211 556 22 543 887 34,0 23 Банк "Точка" 29 591 581 74 808 569 -60,4 24 Росгосстрахбанк 29 222 061 38 822 636 -24,7 25 Ак Барс Банк 29 047 410 29 095 084 -0,2 26 Банк Санкт-Петербург 27 512 704 39 194 083 -29,8 27 Чайна Констракшн 26 535 206 45 933 470 -42,2 28 Банк Синара 23 176 744 39 856 360 -41,8 29 ОТП Банк 21 884 366 24 263 781 -9,8 30 РосДорБанк 21 716 567 3 553 209 511,2 31 РНКБ Банк 21 358 843 44 082 216 -51,5 32 ЮниКредит Банк 19 580 101 26 134 485 -25,1 33 Абсолют Банк 18 876 450 8 813 860 114,2 34 Экспобанк 18 718 450 58 735 789 -68,1 35 АКБ "Металлинвестбанк 18 625 121 61 214 352 -69,6 36 Банк ТРАСТ 17 604 769 35 062 632 -49,8 37 Банк ЗЕНИТ 16 762 935 22 849 721 -36,6 38 Ингосстрах Банк 16 679 986 8 048 021 107,3 39 УБРиР 16 324 368 14 247 655 14,6 40 Новикомбанк 15 153 240 24 938 265 -39,2 41 Дальневосточный банк 14 186 423 1 353 442 948,2 42 МСП Банк 13 818 138 25 739 547 -46,3 43 Ренессанс Кредит 12 864 301 7 581 394 69,7 44 СМП Банк 10 604 097 434 774 2339,0 45 СДМ-Банк 10 226 752 8 928 102 14,5 46 ИНГ Банк (Евразия) 9 646 932 1 282 447 652,2 47 Bank of China 9 400 802 22 410 894 -58,1 48 "Тойота Банк" 8 486 310 21 985 38500,5 49 ВБРР 8 481 744 4 679 655 81,2 50 КБ "Центр-инвест" 8 095 552 4 960 221 63,2

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- это система, предназначенная для комплексного решения задач в сфере управления репутацией и анализа эффективности PR. Платформа собирает и анализирует новости о компаниях, персонах и брендах из СМИ, соцмедиа и официальных источников.

Упоминания в СМИ - общее количество упоминаний компании в средствах массовой информации за определенный период.

Индекс заметности - специальный индекс, разработанный проектом СКАН. Основными критериями являются влиятельность источника и роль компании в новости.

Охват аудитории -среднесуточный показатель потенциальной аудитории СМИ на дату публикации.

В рейтинге участвовали основные игроки банковской отрасли, работающие на территории РФ.

Рейтинги построены на основе базы СМИ системы "СКАН", которая включает на данный момент более 70 тыс. СМИ: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ.

Период исследования: Март 2024.

При составлении рейтинга учитывались все доступные для анализа в базе СМИ "СКАН" российские федеральные, региональные и зарубежные СМИ.

Данные для рейтинга рассчитаны по состоянию на 12.04.2024.

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