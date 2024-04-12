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12 апреля 2024 года 10:12
Массового выхода новых брендов не стоит ожидать
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EPA/ТАСС
12 апреля. FINMARKET.RU - По итогам 2024 года число зарубежных брендов, выходящих на российский рынок, окажется ниже, чем год назад, пишет "Коммерсантъ", ссылающийся на мнение консультантов. Несмотря на большое количество освобождающихся ниш, новые бренды при выходе на российский рынок испытывают конкуренцию с локальными производителями, а также с международными сетями, продукция которых поставляется в рамках параллельного импорта, поясняет руководитель департамента исследований и аналитики Commonwealth Partnership Полина Афанасьева. Также иностранных игроков сдерживают логистические сложности, высокие таможенные тарифы. До 2022 года на рынке уже были представлены практически все мировые крупные fashion-бренды как в люксе, так и в масс-маркете, говорит президент Baon Илья Ярошенко. Поэтому, прогнозирует он, массового выхода новых брендов уже не стоит ожидать.
Опубликовано Финмаркет
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