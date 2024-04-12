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12 апреля 2024 года 09:38

От киберугроз страхуются менее 5% компаний

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Александр Рюмин/ТАСС
Александр Рюмин/ТАСС
12 апреля. FINMARKET.RU - Несмотря на рост количества утечек персональных данных, киберстрахование пока не стало популярным продуктом у российского бизнеса. По оценкам страховщиков, опрошенных "Российской газетой", такой тип полисов оформляют менее 5% компаний. Лучше осознают свои риски и готовы платить за страховку банки и профучастники рынка ценных бумаг.

По оценкам Всероссийского союза страховщиков, в 2023 году количество кибератак выросло на 11% по сравнению с 2022 годом. Однако бизнес не спешит защищаться от таких угроз. "Сегодня в России такой тип полисов не очень популярен, - рассказал директор по рискам "СберСтрахования" Владимир Новиков. - Клиенты по-прежнему предпочитают использовать различные превентивные инструменты обеспечения информационной безопасности. Однако практически любая защита может быть преодолена, и киберстрахование - это инструмент, который позволяет покрыть связанные с этим риски".

Отдельные отрасли более ответственно подходят к защите от киберугроз. По словам начальника управления страхования ответственности "Ингосстраха" Дмитрия Шишкина, компании, связанные с банковским сектором и ценными бумагами, уже много лет страхуют свои киберриски, т.к. понимают их специфику и уже сталкивались с киберугрозами.

Как указал Новиков, основных последствий, к которым может привести киберинцидент, пять:

  • ущерб информационным системам и данным

  • расходы на расследование

  • ущерб имуществу, включая перерыв в производстве

  • ответственность перед третьими лицами

  • списание денежных средств

У страховщиков сегодня есть продукты, которые покрывают все эти риски. Однако заключенные договоры по киберстрахованию есть всего у шести компаний.

Участники рынка считают, что в законе об обязательном страховании киберрисков должна быть прописана классификация по категориям хранимых данных, поскольку ущерб от утечки, например, медицинской и финансовой информации может быть разным.


Опубликовано Финмаркет
 
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Ключевые слова:    РФ,  компании,  страхованипе,  киберугрозы

 
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