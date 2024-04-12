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12 апреля 2024 года 08:59
Новый тренд на рынке труда - собеседование на высшем уровне
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Владимир Смирнов/ТАСС
12 апреля. FINMARKET.RU - На российском рынке труда обозначился новый тренд - гендиректора и крупные акционеры компаний стали чаще участвовать в собеседовании с кандидатами на линейные позиции и на управленческие позиции среднего звена. Об этом "Коммерсанту" сообщили ряд опрошенных представителей кадровых компаний. Такой тренд на "ручное управление" можно объяснить нехваткой квалифицированных кадров. По данным компании Superjob, количество вакансий на рынке труда в России за последний год увеличилось на 44%, при этом число соискателей на одну вакансию уменьшилось. По оценкам экспертов, участие топ-менеджеров в собеседованиях может свидетельствовать о том, что руководители компаний и их собственники в условиях усложняющегося найма на дефицитном рынке труда не вполне уверены в эффективности работы своих HR-служб.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, трудоустройство, собеседования
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