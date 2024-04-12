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12 апреля 2024 года 08:38
Китайские банки вводят новые условия для платежей из РФ
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DPA/TACC
12 апреля. FINMARKET.RU - Несколько крупнейших банков Китая усилили контроль за платежами из России. Для одобрения таких трансакций Bank of China (занимает 4-е место по величине активов среди кредитных организаций КНР) начал запрашивать данные о том, связана ли операция с ЛНР, ДНР, Крымом, Ираном, Северной Кореей, Кубой или Сирией. Документ с таким вопросом появился в личном кабинете юрлица для проведения операции в банк-клиенте, рассказал источник "Известий" из числа российских предпринимателей. Запрашивается и другая информация, следует из документа. Например, имеет ли отправитель или получатель платежа отношение к российским вооруженным силам, военно-промышленному комплексу или военно-промышленной базе. Как отметил гендиректор АО "Первая группа" Алексей Порошин, такую информацию кредитные организации КНР начали запрашивать примерно с начала 2024 г. Причем даже если платеж идет из третьих стран. Валюта, в которой отправляются средства, также в этом случае ситуацию не меняет. Аналогичные данные стали запрашивать и некоторые другие китайские игроки - например Great Wall West China Bank. Очевидно, что китайские участники рынка хотят обезопасить себя от санкций и штрафов, считают эксперты. Проблемы с расчетами с КНР начались с конца декабря 2023 г. Это связано со вступлением в силу 12-го пакета мер против РФ - тогда китайские банки стали отказываться принимать платежи в долларах из России, потому что такие операции легко отслеживаются в США. А с января в несколько китайских банков перестали проходить и трансакции в юанях. Между тем эксперты уверены, что ситуация должна улучшиться, расчеты между Россией и Китаем будут идти.
Опубликовано Финмаркет
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