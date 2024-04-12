Китайские банки вводят новые условия для платежей из РФ

12 апреля. FINMARKET.RU - Несколько крупнейших банков Китая усилили контроль за платежами из России. Для одобрения таких трансакций Bank of China (занимает 4-е место по величине активов среди кредитных организаций КНР) начал запрашивать данные о том, связана ли операция с ЛНР, ДНР, Крымом, Ираном, Северной Кореей, Кубой или Сирией. Документ с таким вопросом появился в личном кабинете юрлица для проведения операции в банк-клиенте, рассказал источник "Известий" из числа российских предпринимателей.

Запрашивается и другая информация, следует из документа. Например, имеет ли отправитель или получатель платежа отношение к российским вооруженным силам, военно-промышленному комплексу или военно-промышленной базе.

Как отметил гендиректор АО "Первая группа" Алексей Порошин, такую информацию кредитные организацииначали запрашивать примерно с начала 2024 г. Причем даже если платеж идет из третьих стран. Валюта, в которой отправляются средства, также в этом случае ситуацию не меняет.

Аналогичные данные стали запрашивать и некоторые другие китайские игроки - например Great Wall West China Bank. Очевидно, что китайские участники рынка хотят обезопасить себя от санкций и штрафов, считают эксперты.

Проблемы с расчетами с КНР начались с конца декабря 2023 г. Это связано со вступлением в силу 12-го пакета мер против- тогда китайскиестали отказываться приниматьв долларах из России, потому что такие операции легко отслеживаются в США.

А с января в несколько китайских банков перестали проходить и трансакции в юанях.

Между тем эксперты уверены, что ситуация должна улучшиться, расчеты между Россией и Китаем будут идти.