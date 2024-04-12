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12 апреля 2024 года 08:20
Курортный сбор заменят туристическим налогом
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Егор Алеев/ТАСС
12 апреля. FINMARKET.RU - В правительстве собираются трансформировать курортный сбор в туристический налог, рассказали "Ведомостям" два источника, знакомых с обсуждением вопроса. Информацию подтвердили два собеседника, близких к правительству. Фактически речь идет о передаче администрирования от коллективных средств размещения (КСР; отелей, гостевых домов и т. д.) в ФНС. По словам источников, внести законопроект в Госдуму планируется уже этой весной - до окончания эксперимента по взиманию курортного сбора в четырех пилотных регионах (должен завершиться 1 января 2025 г.). Как отмпчают источники, пока идет дискуссия о том, какой должна быть концепция налога, в частности что считать налоговой базой. Основной на данный момент вариант - это налогообложение стоимости размещения. Два источника говорят, что фигурирует ставка в размере 3% от цены проживания. При этом предполагается, что покупатель услуги будет видеть наценку - в счете от гостиницы, в стоимости проживания, которая публикуется на туристических агрегаторах, и т. д. Другая концепция - это использование площади КСР, например их номерного фонда, в качестве налоговой базы. Налог будет распространен на всю страну, но у регионов будет право его вводить или отказаться. Собранные средства так же, как и сейчас, планируется направлять на строительство туристической инфраструктуры. Сейчас прорабатываются различные варианты взимания платежа (иного аналогичного платежа) после завершения эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в пилотных регионах, подтвердил "Ведомостям" представитель Минфина, отметив при этом, что окончательное решение еще не принято. Идея распространить курортный сбор на все регионы страны публично обсуждалась еще в 2023 г. Тогда президент России Владимир Путин дал поручение правительству проработать соответствующие изменения в законодательство. Проект по взиманию курортного сбора стартовал в 2018 г. И с мая 2018 г. по 31 декабря 2023 г. поступления от курортного сбора в региональные бюджеты четырех пилотных субъектов составили свыше 4 млрд руб., сообщил "Ведомостям" представитель Минэкономразвития. По его словам, эти средства были потрачены на проектирование, строительство, реконструкцию и благоустройство более 100 объектов курортной инфраструктуры. Как пилотный проект в регионах с высоким туристическим потоком курортный сбор доказал свою эффективность, резюмирует представитель министерства.
Опубликовано Финмаркет
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