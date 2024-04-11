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11 апреля 2024 года 10:23
Фитнес-клубы переходят на помесячную оплату
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Валерий Шарифулин/ТАСС
11 апреля. FINMARKET.RU - Клубы с рекуррентными платежами, то есть помесячными, платежами, в первом квартале 2024 года сформировали 8%, или 3,46 млрд руб., от общего объема проданных фитнес-абонементов (63,5 млрд руб.). Годом ранее показатель был почти в два раза меньше — 4,5% (1,59 млрд из 35,29 млрд руб.). Такие данные приводит FitnessData, прогнозируя, что по итогам 2024 года доля помесячных платежей в целом на российском рынке фитнес-услуг достигнет 10%, пишет "Коммерсант". Президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселева отмечает, что наиболее заметно рост клубов с рекуррентной моделью прослеживается в Москве и Подмосковье, где сейчас они формируют до 15% от общего объема выручки. Киселева считает, что популярности модели способствует изменение привычек потребителей, на что повлияли кризисы последнего времени. Рост популярности рекуррентных клубов происходит на фоне общего расширения фитнес-отрасли. Ее оборот в первом квартале 2024 года увеличился, согласно FitnessData, на 22% год к году, до 63,5 млрд рублей.
Опубликовано Финмаркет
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