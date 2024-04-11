Кредиты на новые машины начали дешеветь

11 апреля. FINMARKET.RU - На фоне сохранения ключевой ставки ЦБна новые машины начали дешеветь, в отличие от кредитов на подержанные. При этом покупатели последних предпочитают увеличивать сроки ссуд, но не тратиться на первоначальный взнос, пишет "Коммерсант"

По данным исследования IT-платформы для продажив кредит "еКредит", средняя ставка в сегменте кредитов на новые машины снизилась с 19% до 16% при сохранении ключевой ставки ЦБ, в то время как для подержанных автомобилей колеблется вокруг 20%. Тенденция для новых автомобилей связана с растущей конкуренцией между производителями, которые вводили новые кредитные программы со сниженными ставками, поясняют авторы исследования. В апреле они не исключают на авторынке "спада ажиотажа, который был связан с ожиданиями роста цен". "Рынок немного охладится, скорее всего, мы увидим снижение объема выданных кредитов по сравнению с мартом. Вероятно, мы увидим еще небольшое снижение средней ставки в кредитах на новые автомобили благодаря субсидированию", - отмечают в "еКредит".

По оценкам аналитиков, срок автокредитов на подержанные машины вырос, достигнув по итогам марта 76 месяцев, тогда как по новым автомобилям наблюдалась обратная динамика — сокращение срока до 68 месяцев.