В Минфине ожидают принятия законодательства о крипте в этом году

11 апреля. FINMARKET.RU - В Минфине ожидают принятия законодательства о регулировании криптовалют в 2024 году. Нормы могут одобрить уже до августа, сообщил "Известиям" директор департамента финполитики Минфина Алексей Яковлев.

Он добавил: ЦБ, Минфин и Росфинмониторинг достигли консенсуса по основным условиям. Они придерживаются единой позиции: сфокусироваться следует на регулировании майнинга, а также использовании добытой в России криптовалюты для расчетов во внешнеэкономической деятельности.

По концептуальным вопросам регулирования цифровой валюты и майнинга все ведомства достигли консенсуса, подтвердили "Известиям" в пресс-службе Центробанка. Сейчасактивно дорабатывается при участии регулятора. "Известия" направили запрос в Росфинмониторинг и Минэнерго.

Законопроект о регулировании майнинга внесли в Госдуму в ноябре 2022 года, но до сих пор он еще не прошел первое чтение. Документ предполагает легализацию добычи криптовалют и декларацию дохода от этой деятельности.

В нем планируется также прописать ответственность - например, если участники рынка не будут корректно фиксировать и отражать в документах оборот цифровой валюты, сообщал глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

В Ассоциации промышленного майнинга поддержали введение отрасли в правовое поле.