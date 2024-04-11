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11 апреля 2024 года 08:23
В Минфине ожидают принятия законодательства о крипте в этом году
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Артем Коротаев/ТАСС
11 апреля. FINMARKET.RU - В Минфине ожидают принятия законодательства о регулировании криптовалют в 2024 году. Нормы могут одобрить уже до августа, сообщил "Известиям" директор департамента финполитики Минфина Алексей Яковлев. Он добавил: ЦБ, Минфин и Росфинмониторинг достигли консенсуса по основным условиям. Они придерживаются единой позиции: сфокусироваться следует на регулировании майнинга, а также использовании добытой в России криптовалюты для расчетов во внешнеэкономической деятельности. По концептуальным вопросам регулирования цифровой валюты и майнинга все ведомства достигли консенсуса, подтвердили "Известиям" в пресс-службе Центробанка. Сейчас законопроект активно дорабатывается при участии регулятора. "Известия" направили запрос в Росфинмониторинг и Минэнерго. Законопроект о регулировании майнинга внесли в Госдуму в ноябре 2022 года, но до сих пор он еще не прошел первое чтение. Документ предполагает легализацию добычи криптовалют и декларацию дохода от этой деятельности. В нем планируется также прописать ответственность - например, если участники рынка не будут корректно фиксировать и отражать в документах оборот цифровой валюты, сообщал глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. В Ассоциации промышленного майнинга поддержали введение отрасли в правовое поле.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: Россия, крипта, законопроект
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