Инфляция в России в марте составила 0,39%

Рост потребительских цен в марте замедлился до 0,39% после повышения на 0,68% в феврале, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция составила 7,72% после 7,69% в феврале. Рост цен в марте оказался незначительно выше прогнозов аналитиков ожидавших инфляцию на уровне 0,35%

10 апреля. FINMARKET.RU -в России в марте 2024 года составила 0,39% после 0,68% в феврале и 0,86% в январе, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат).

За 1-й квартал 2024 года цены выросли на 1,95% (в марте 2023 года инфляция составила 0,37%, а за январь-март 2023 года - 1,67%).

Инфляция в марте 2024 года незначительно превысила ожидания аналитиков - консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" экономистов на месяц равнялся 0,35%, а также оказалась выше недельных данных Росстата, которые считались по более узкому набору товаров и услуг (недельная динамика выводила примерно на 0,3% за месяц).

Годовая инфляция, по данным Росстата, в марте немного ускорилась - до 7,72% (аналитики ожидали 7,7%) с 7,69% на конец февраля, 7,44% на конец января и 7,42% на конец декабря 2023 года.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменения цен на отдельные товары, подверженные влиянию факторов, которые носят административный, а также сезонный характер, в марте 2024 года составил 100,60% (в феврале 2024 - 100,54%). В годовом выражении базовый индекс цен в марте увеличился до 107,84% со 107,59% в феврале.

Продовольственные товары в марте подорожали на 0,17% (в годовом сравнении - подорожали на 8,12%). При этом плодоовощная продукция снизилась в цене в марте на 2,09% (в годовом выражении - выросла на 13,03%).

Непродовольственные товары в марте подорожали на 0,27% (в годовом сравнении - выросли в цене на 6,73%).

Услуги в марте выросли в цене в среднем на 0,83% (в годовом выражении - подорожали на 8,30%).

В марте существенно снизились цены на огурцы - на 21,7%. Одновременно выросли цены на свеклу - на 7,6%, морковь - на 4,4%, помидоры - на 4,3%, капусту - на 3,9%.

Среди других продовольственных товаров в марте значительно выросли цены на баранину - на 3,2%, масло оливковое - на 2,8%, сахарный песок - на 2,4%, соки фруктовые - на 1,8%, горох и фасоль - на 1,5%, говядину, сельдь соленую, крупу манную, коньяк - на 1,4%.

Одновременно в марте подешевели куриные яйца - на 2,3% и гречневая крупа - на 1,5%.

Цены на дизельное топливо в марте выросли на 0,2%, бензин автомобильный - на 0,1%.

Среди строительных материалов выросли цены: на плиты ДСП - на 2,2%, доски обрезные - на 1,4%.

Снизились цены в марте на смартфоны - на 2,8%, легковые автомобили отечественные новые - на 1,7%, машины стиральные - на 1,6%, холодильники - на 1,1%.

Среди услуг в марте больше всего подорожал зарубежный туризм - на 4,83%, авиаперелет экономическим классом вырос в цене на 2,0%.

Как сообщалось, совет директоров Банка России на заседании 22 марта принял ожидаемое решение сохранить ключевую ставку на уровне 16%, оставив в целом неизменной и тональность своего заявления (по сути нейтральный сигнал).

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на брифинге сообщила, что вариантов кроме сохранения ставки не было.

"Мы более подробно обсуждали возможную траекторию и сигнал по ставке. Потому что были те, кто считает, что снижение инфляции уже приобретает устойчивый характер. Но были и те, кто считает, что выросли инфляционные риски. Поэтому мы обсуждали разные варианты. Но также большинство, практически консенсус, был за сохранение нынешнего нейтрального сигнала по ключевой ставке", - отметила Набиуллина.

Наметившиеся дезинфляционные тренды пока не убедили ЦБ в том, что смягчение ДКП можно будет начать раньше второго полугодия.

"Мы обсуждали траекторию ключевой ставки. К снижению можно будет приступить после того, как для нас будет убедительным устойчивое снижение инфляции. Пока, по нашей оценке, это произойдет скорее во второй половине года", - сказала 22 марта Набиуллина, повторив сигнал про второе полугодие в ходе выступления в Госдуме 8 апреля.

ЦБ 22 марта подтвердил свой прогноз по инфляции в РФ на 2024 год на уровне 4,0-4,5%.

Минэкономразвития ожидает (прогноз от сентября) инфляцию в 2024 году на уровне 4,5%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале апреля, по инфляции в 2024 году составляет 5,3%.