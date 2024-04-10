Спрос бизнеса на страховки от терактов подскочил на 20-100%

10 апреля. FINMARKET.RU -бизнеса на страхование от терактов вырос на 20-100% в последние две недели, сообщили "Известиям" крупнейшие игроки рынка. После трагедии в "Крокусе" за такими полисами стали чаще обращаться промышленные предприятия, бизнес-центры и многофункциональные комплексы, где обычно размещаются гостиницы, офисы и магазины. Программа, в которую включены риски теракта и диверсий, защищает имущество организаций. Однако если страхование мест массового скопления людей станет фактически обязательным, то полис будет покрывать также жизнь и здоровье граждан.

Такие события, как трагедия в "Крокусе", закономерно вызывают желание у компаний и граждан обезопасить себя - как за счет повышения уровня безопасности, так и с помощью полисов, сообщили во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС).

Сейчас страхование от терактов по большинству объектов весьма ограничено или отсутствует вовсе, отметил директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алексей Бредихин. С одной стороны,не был готов платить за него. А с другой - игрокам рынка было сложно составить полноценные портфели этих рисков и предложить приемлемые тарифы. Теперь эта ситуация может измениться, считает эксперт.

По его мнению, помочь защитить граждан может принятие закона об обязательном страховании ответственности организаторов массовых мероприятий.

Предполагается, что владельцы таких объектов должны будут обеспечить покрытие вреда жизни и здоровью людей вне зависимости от вины собственника в произошедшем, пояснили в пресс-службе ВСС. Сейчас обсуждается лимит выплаты в 2-3 млн рублей на каждого потерпевшего.