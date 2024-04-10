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10 апреля 2024 года 09:15
"Роснефть" против использования котировок Urals в портах Европы для расчета НДПИ
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EPA/TACC
10 апреля. FINMARKET.RU - "Роснефть" не устраивает привязка расчета нефтяных налогов к цене нефти Urals в портах Европы, поскольку фактически российская нефть туда не поставляется (основной объем Urals поступает в порты Индии, а также Китая). Соответствующее письмо глава нефтекомпании Игорь Сечин направил 22 марта президенту РФ Владимиру Путину, пишет "Коммерсант". Сечин хочет исключить "необоснованное увеличение налоговой нагрузки на нефтяную отрасль" и "ускорить работу по формированию объективных ценовых индикаторов", которые будут основываться на реальных базисах и направлениях поставок российской нефти. Сейчас ключевые нефтяные налоги - НДПИ и НДД - рассчитываются исходя из большей из двух котировок: Brent минус дисконт в $20 за баррель либо Urals на базисе FOB в российском порту плюс $2 за баррель расходов на транспортировку до рынка Европы. Уровень затрат на транспортировку в будущем должен рассчитываться ФАС, но не может быть меньше $2 за баррель. Поводом для обращения "Роснефти" к президенту стал как раз подготовленный ФАС проект приказа о порядке расчета стоимости транспортировки нефти из РФ морем в направлении европейских портов.
Опубликовано Финмаркет
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