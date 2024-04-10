"Роснефть" против использования котировок Urals в портах Европы для расчета НДПИ

10 апреля. FINMARKET.RU - "Роснефть" не устраивает привязка расчета нефтяных налогов к цене нефтив портах Европы, поскольку фактически российская нефть туда не поставляется (основной объем Urals поступает в порты Индии, а также Китая). Соответствующее письмо глава нефтекомпании Игорь Сечин направил 22 марта президентуВладимиру Путину, пишет "Коммерсант"

Сечин хочет исключить "необоснованное увеличение налоговой нагрузки на нефтяную отрасль" и "ускорить работу по формированию объективных ценовых индикаторов", которые будут основываться на реальных базисах и направлениях поставок российской нефти.

Сейчас ключевые нефтяные налоги -и НДД - рассчитываются исходя из большей из двух котировок: Brent минус дисконт в $20 за баррель либо Urals на базисе FOB в российском порту плюс $2 за баррель расходов на транспортировку до рынка Европы. Уровень затрат на транспортировку в будущем должен рассчитываться ФАС, но не может быть меньше $2 за баррель.

Поводом для обращения "Роснефти" к президенту стал как раз подготовленный ФАС проект приказа о порядке расчета стоимости транспортировки нефти из РФ морем в направлении европейских портов.