Бизнес просит досудебное разрешение споров с маркетплейсами

10 апреля. FINMARKET.RU - За последние 2,5 года товарооборот на маркетплейсах вырос более чем в 7 раз - со 167 млрд до 1,2 трлн. Вместе с тем растет и число претензий потребителей и продавцов к онлайн-площадкам, многие из них завершаются судебными разбирательствами. Это создает повышенную нагрузку на правовую систему, поэтому необходимо создать механизм досудебного урегулирования споров в сфере интернет-торговли.

С таким предложением выступила руководитель экспертного центра по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов "Деловой России" Екатерина Авдеева. Как сказали "Известиям" в бизнес-объединении, инициативу выдвинули на профильных обсуждениях в Госдуме.

По большей части проблемы касаются продавцов и владельцев пунктов выдачи заказов (ПВЗ), подчеркнула Авдеева. Вправа потребителей законом достаточно защищены, чего нельзя сказать о контрагентах онлайн-площадок, добавила она.

Как отметил глава "Общественной потребительской инициативы" Олег Павлов, согласно данным судебной статистики, становится все больше тех проблем, которые не получается решить во внесудебном порядке -вынуждены прибегать к более сложной и затратной процедуре.

Что касается споров с покупателями, то практика показывает:часто пытаются оградить себя регламентами, размещенными на сайте, несмотря на то, что закон о защите прав потребителей распространяется и на них, отметила Авдеева.

Чаще всегопокупателей с маркетплейсами касаются несоответствия товара описанию, задержки доставки, дефектных товаров, перечислила представитель Красноярского регионального отделения Ассоциации юристов России (АЮР) Екатерина Горшенина. Она считает, что внедрение досудебного механизма разрешения споров с маркетплейсами будет полезно по множеству причин: